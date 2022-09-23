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ТАСС

Космические силы США отработают применение РЭБ и методы ведения боевых действий

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Эмблема Космических сил США
Эмблема Космических сил США.
Источник изображения: © United States Space Force

Это произойдет во время учений Black Skies

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Космические силы США проводят на этой неделе учения по применению средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), далее они намерены отработать методы ведения боевых действий в околоземном пространстве, а также использование киберсистем. Об этом заявил в четверг на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований Митчелла генерал-майор Шон Брэттон.

"На этой неделе мы проводим <...> Black Skies - это учения с боевой стрельбой по применению средств радиоэлектронной борьбы", - сказал Брэттон, который отвечает в Космических силах США за подготовку военнослужащих и поддержание боевой готовности. По его словам, далее планируется провести учения Red Skies и Blue Skies.

Генерал-майор пояснил, что во время учений Red Skies американские военные отработают методы ведения "боевых действий на орбите". Blue Skies будут посвящены применению Космическими силами США киберсредств. "Мы думаем, что проведем Red Skies в следующем году. Сейчас мы занимаемся предварительной подготовкой", - сообщил Брэттон.

Говоря об учениях Black Skies, генерал-майор отметил: "Мне не терпится вернуться и узнать, как они прошли". По его словам, маневры проходят в "более реалистичных условиях". "Нам, конечно, предстоит еще пройти долгий путь, чтобы создать полигон. Но думаю, что мы движемся в верном направлении", - сказал Брэттон. Он добавил, что Космические силы США намерены закупить для этого необходимые системы, в частности рассматривается возможность использования "тренировочных спутников".

Брэттон не уточнил, где именно проходят или будут проведены учения. Он также не пояснил, сколько военных, согласно планам, примут участие. 

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