Снежная королева и Голый король

ВМС и Береговая охрана США имеют лишь два ледокола, такое же количество – у КНР, где они известны под общим названием «Снежный дракон». Фото с сайта www.news.cn.

Что общего между белыми медведями, волшебными зеркалами и советской торговлей

Трой Буффард, директор Центра безопасности и арктической устойчивости США, дислоцированного на Аляске, недавно заявил, что у американской Береговой охраны имеется всего два ледокола. А у американских ВМС нет ни одного. Тогда как у России ледоколов – 55, причем пять из них атомные. «У нас буквально ничего нет», – заключил Буффард.

Кто при этом раскладе Снежная королева (с надменной физиономией, в короне стратегического металла и драгоценных мехах), а кто Голый король (с гусиными пупырышками и прочими неаппетитными подробностями), кажется, уточнять не нужно.

ПИНГВИНЫ И АНГЕЛЫ

Хотя нельзя сказать, чтобы американцы сидели сложа руки и ждали у студеного моря нехорошей погоды.

Нынешним летом США сформировали в штате Аляска новую 11-ю воздушно-десантную дивизию под названием «Арктические ангелы». А в конце августа президент Байден учредил должность американского посла в Арктике.

В России эта новость вызвала живой отклик. Сенатор Владимир Джабаров заявил: «Отличная идея. Только вопрос: кому посол в Арктике будет вручать верительные грамоты? Первому попавшемуся белому медведю?»

Ситуацию решил разъяснить журнал Forbes. Во время холодной войны США и СССР боролись за доминирование в Арктике, потом началась разрядка. В 1990-х годах Россия и Запад даже создали Арктический совет. Но вскоре для американцев Арктика оказалась на вторых ролях. Скажем, своими войсками на студеной Аляске они до сих пор управляют с жарких Гавайев.

Тем временем тающие льды открыли новые перспективы для Севморпути. Россия учредила Арктическое командование и возрождает военные объекты за полярным кругом. Китай строит крупнейший в мире ледокол и называет Арктику «новой командной высотой». Так что Северный Ледовитый океан впору теперь называть Северным Деловитым.

Американцы пока отвечают несимметрично. Три года назад президент Трамп приценялся, нельзя ли купить Гренландию у Дании и устроить из нее непотопляемый авианосец. Тут по крайней мере чувствовался замах... Было также решение Конгресса о постройке шести ледоколов. Но на фоне 55 российских эта программа выглядела блекло. Тем более что пока и первый не достроили.

Вот и назначение посла к белым медведям где-то на той же линии. При этом Россия приостановила членство в Арктическом совете. Похоже, американцы хотят там отныне доминировать. Хотя смысл существования самой этой конторы без России кажется сомнительным.

Но не исключено, что президент Байден просто перепутал Арктику и Антарктику. Они там в Америке регулярно путают Иран и Ирак. Словакию и Словению. Грузию и Джорджию. Австрию и Австралию. Канзас, Кузбасс и Гондурас.

Между тем назначение американского посла в Антарктиду совсем не лишено смысла. Это белые медведи закоренелые одиночки, а южных пингвинов можно сплотить в образцовую демократию. Если уж небесные ангелы служат воздушными десантниками, то и такой проект не кажется несбыточным.

Нечто в этом роде описывал Анатоль Франс в романах «Остров пингвинов» и «Восстание ангелов». Правда, там были свои политические трудности. Но усердие все превозмогает.

РАЗВЕДКА ДОЛОЖИЛА

Иногда, впрочем, усердие превозмогает и рассудок.

В августе некая «Группа глобальной климатической разведки» (Global Climate Intelligence Group) выпустила «Всемирную климатическую декларацию» с подзаголовком «Чрезвычайной климатической ситуации не существует». Подписали ее пока что 1356 ученых из 15 стран, в основном западных.

Группа разведки утверждает, что вина человека в нагревании атмосферы – скороспелый ненаучный миф и глобальная политическая провокация. Геологическая летопись показывает: климат Земли менялся многократно, чередование теплых и холодных эпох – естественный процесс. При этом малый ледниковый период закончился совсем недавно, в середине XIX века. Неудивительно, что мы живем в эпоху потепления.

Это потепление идет гораздо медленнее, чем в панических прогнозах экологических фондов и ангажированных экспертов. Так что политика Запада опирается на неадекватные климатические модели.

Вся кампания по декарбонизации строилась на ошибочных, если не злонамеренных постулатах. Углекислый газ не приносит природе никакого вреда. Напротив, это главный фактор роста общей планетарной биомассы. Чем больше в атмосфере СО2, тем выше урожаи земледельцев.

Вывод: нет никакой экологической катастрофы, нет и поводов для паники. А международная программа декарбонизации и нулевых выбросов к 2050 году является антинаучной, невыполнимой и вредной.

Кто виноват в этой всемирной каверзе, группа разведки не сообщает.

Вообше-то в ее декларации нет ничего нового. Подобные аргументы приводились и пять, и десять лет назад, но их не хотели слушать. Просто нынче у европейцев пошатнулась вера в ветряки и солнечные батареи, и пришлось раскочегарить станции на угле и мазуте. Вот и теоретическое обоснование подоспело.

ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ НАЧИНАЮТ И ПРОИГРЫВАЮТ

Поначалу это был честный коммерческий рэкет: изъять миллиарды у энергетических и горных компаний и перераспределить их в свою экологическую пользу.

Потом под эту дудочку стали шельмовать неугодных уже на международной арене и во всемирном масштабе.

Выкатили тяжелую артиллерию – в лице бывшего вице-президента США Альберта Гора. Он даже Нобелевку схлопотал за борьбу с хорошей погодой.

Подтянули изощренные спецсредства – в обличье альтернативно одаренной шведской девочки Греты Тунберг. Девочка совершила мировое турне, вещала с трибуны ООН, лично закрывала угольные шахты.

Навербовали пушечного мяса в виде массовых экологических движений. Когда активисты «Гринписа» десять лет назад вздумали высадиться на буровой платформе «Приразломная» в Баренцевом море, это очень напоминало военные репортажи.

«Зеленый передел» в энергетике оказался прекрасным механизмом для сохранения доминирования Запада. Уйдите от меня со своим грязным газом, сверните в трубочку ваш газопровод, я вас презираю, вы жалкий, ничтожный человек...

Кстати, вороватый Паниковский со своими манжетами цвета земли – яркий представитель зеленой стихии. Даже фамилия его происходит от бога дикой природы Пана. Опосредованно, через слово «паника».

СТРЕКОЗА И ПРОДАВЕЦ

Зеленую идеологию проповедовали так неистово и исповедовали так истово, что в нее поверили даже сами ее создатели.

Тех, кто в нескольких поколениях жил сыто и в тепле, легко убедить, что главное в жизни – это зеленый водород, искусственный интеллект и новый айфон. Потому что горячий душ, теплый нужник и холодная телятина им и так гарантированы. Еда – это пошло, давайте думать о высоком. В человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и айфон, и кеды. А попрыгунья стрекоза куда привлекательней жлоба муравья. Заниматься современным танцем и вести бьюти-блог – это вам не в земле ковыряться.

Но ни один механизм, даже военный, не работает вечно. «Зима железная дохнула – и не осталось и следов». Разразился украинский кризис, грянули грозовые санкции, аукнулось, откликнулось, снова аукнулось, заволокло и повылазило. И очень быстро выяснилось, что зеленый водород квартиры не согреет, а искусственный интеллект пирожка не подсунет.

Об этом ярко сказал французский экономист Шарль Гав: «Нами правят настоящие идиоты! Европейские лидеры впали в климатическое помешательство, продвигая волшебные зеркала и ветряные мельницы... Раньше политики держались логики, теперь наше общество из логического стало магическим».

В экономической науке различают рынок покупателя и рынок продавца. И энергетические рынки долго были рынками покупателя.

Европокупатель кочевряжился, как директор пляжа, то есть, виноват, шельфа. Воротил нос, сбивал цену, пугал судом. Эту АЭС вы закройте, она у вас опасная. Не будет вам долгосрочных контрактов на нефть и газ, перетопчетесь. Я покупатель, я всегда прав. А вы продавец, вы всегда виноваты.

Когда Россия предложила покупать нефть и газ за рубли, это лишь подчеркнуло, что энергетический рынок перевернулся. Теперь это рынок продавца со всеми его прелестями. А что такое эти прелести, помнят те, кто застал советскую торговлю.

В одни руки больше килограмма не отпускать. Берите, мужчина, что дают, не задерживайте очередь. Света, сметану не разбавляй, я уже разбавила. Сорок да сорок – рубль сорок, спички брали – два пятьдесят. Вас много, а я одна.

И новый порядок, похоже, воцарился надолго. Пока новые месторождения не разведают и новые АЭС не построят. Год от года хуже будет, как пророчила одна сибирская русалка. Так что и в этом пейзаже Евросоюз – Голый король, с ужасом ожидающий белых мух. А Россия – вся из себя Снежная королева.

Потому что их много, а она одна.

ПОВОРОТ РУЛЯ

Умерли два знаменитых долгожителя. Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР. И Елизавета Вторая, королева Великобритании и Северной Ирландии.

Горбачев правил неполных семь лет, Елизавета царствовала семьдесят. Но итоги удивительно похожи. Под одним развалилась крупнейшая континентальная держава. Из-под другой уплыла обширнейшая морская империя.

Правда, обвал Советского Союза был быстрым и дружным, как ледоход на реке. А Британская империя таяла понемногу, как вековые полярные льды. С другой стороны, Россия осталась империей, даже сменив вывеску. А Соединенное Королевство превратилось в мелкое крошево, разбросанное по двум полушариям.

Скорбь по Елизавете охватила всю страну, траур там носят даже с надрывом, что британцам вообще-то несвойственно. Горбачев перед смертью был почти забыт, хотя формальные государственные почести ему оказали.

Что ж, тут тоже вроде бы понятно, кто есть кто. Один – самодержец в отставке, актер без ангажемента, хрестоматийный неудачник. Другая – ледяная глыба, гарант, консервант и адамант, пусть и чисто символическая фигура.

Но дальше все только запутывается.

Правление Елизаветы пришлось на холодную войну, всемирную оттепель и новые заморозки. Но погодой повелевала не она. А вот Горбачев эту оттепель сам и устроил, тучи разогнал, атмосферу натопил: захотелось примерить демократическое европейское платье.

Вообще в ХХ веке у нас было три либеральных правителя: Керенский, Хрущев и Горбачев. Все трое любили поговорить и покрасоваться на публике. У всех троих жизнь после политической смерти продолжалась долго. Всех троих проклинали многие, но особенно часто военные.

А за Елизаветой, которая считалась еще и верховной главнокомандующей, числится, кроме прочего, и маленькая победоносная война за Фолкленды. На фоне крушения имперского айсберга это был сущий пустяк. Но запоминается, как известно, последнее событие.

Елизавету любили и уважали. Частые скандалы в королевском семействе к ней странным образом не липли. И за границей ее почитали: все-таки старая фирма. Сразу видно человека из бывшего времени, как сказал бы тот же Паниковский.

Горбачева на родине ненавидели или в лучшем случае над ним посмеивались. На Западе обожали, но обманывали с удовольствием. Берлинская стена? Так ее не сломали, ее подвинули и двигают до сих пор. Договоры по разоружению? От них мало что осталось. Новое мышление? Это вы про американский «порядок, основанный на правилах»?

А итог, в общем, один. Не очень утешительный.

Зато они хотя бы попытались. Королева – подморозить из последних сил свою державу, слепить из обломков слово «вечность». Генсек – переложить руль огромной машины на обледенелой дороге и с чудовищной инерцией.

«Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,/ Скрипучий поворот руля./ Земля плывет. Мужайтесь, мужи,/ Как плугом, океан деля./ Мы будем помнить и в летейской стуже,/ Что десяти небес нам стоила земля».

Аркадий Вырвало

Аркадий Фомич Вырвало - журналист.