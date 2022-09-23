Германию тянут к рычагам управления миром

Редчайший момент – Россия и Запад согласились в одном из фундаментальных вопросов: необходимости реформы важнейшей международной организации – Совбеза ООН. Этот орган, задуманный как ключевой инструмент достижения компромиссов во всей международной повестке, может быть расширен. Однако за счет каких именно стран и почему Россия всё же имеет свои возражения?

Международные институты необходимо приспособить к реалиям XXI века. С этой мыслью, высказанной канцлером Германии Олафом Шольцем, согласится практически каждый международник. В период, когда все мироустройство находится в глубочайшем раздрае, как никогда нужны глобальные институты, которые могут обеспечивать порядок и стабильность на многосторонней основе.

И – при всем уважении к ШОС и НАТО – единственной глобальной структурой такого рода является Организация Объединенных Наций. А точнее, Совет Безопасности ООН, состоящий из пяти обладающих правом вето постоянных членов (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция), а также 10 непостоянных, которые правом вето не обладают и регулярно переизбираются.

Однако предложенный Шольцем вариант "приспособления" понравился как раз не всем. Канцлер Германии ничтоже сумняшеся предложил расширить состав постоянных членов Совета Безопасности за счет... Германии. "Годами Германия была привержена идее реформирования и расширения (Совбеза – прим. ВЗГЛЯД), особенно за счет стран глобального Юга. Сейчас Германия готова взять на себя куда большую ответственность", – заявил Шольц. Ну и до кучи предложил включить туда и страны пресловутого глобального Юга – то есть Азии, Африки и Латинской Америки. "Для меня абсолютно очевидно, что динамично растущие страны и регионы Азии, Африки и Южной Америки должны иметь более весомое слово на международной арене", – заявил он.

Примерно с такой же идеей расширения Совбеза выступили президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джозеф Байден. "Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира", – заявил глава Белого дома.

И – редкий по нынешним временам случай – предложение Америки и Германии было поддержано Россией. "Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях (то есть расширение числа постоянных и непостоянных членов – прим. ВЗГЛЯД). Похвально, что наконец американский президент заявил о том, о чем РФ говорит давно, в пользу чего она высказывается", – пояснил замглавы МИД Сергей Рябков.

Однако ирония в том, что несмотря на принципиальное согласие великих держав, реформа ООН вряд ли состоится. Прежде всего потому, что стороны не могут договориться о персоналиях, а также о полномочиях этих персоналий.

Сама по себе идея пополнения постоянных членов Совета Безопасности ООН давно назрела. Если раньше пятерка состояла из ядерных держав – четырех победителей Второй мировой и одной "а что, они тоже нас победили?" (легендарное высказывание немецкого маршала в адрес французов, присутствовавших на подписании Германией капитуляции), то сейчас расклад изменился. Как минимум четыре страны – Бразилия, Германия, Индия и Япония – претендуют на статус постоянного члена Совбеза, оправдывая свои претензии собственным региональным лидерством, а также экономической и политической мощью.

Казалось бы, список очевиден – однако не для всех. Целый ряд стран выступает против того, чтобы указанная четверка заняла место среди постоянных членов Совбеза, представляла их регион и обладала правом вето.

Против Бразилии выступают испаноязычные страны Латинской Америки во главе с Аргентиной (которая мнит себя лидером региона). Включение Германии не поймут те же Италия или Польша (а также другие страны мира, считающие, что среди постоянных членов Совбеза и без того достаточно западных государств). Индию не одобрит Пакистан и не пропустит Китай. А против Японии – учитывая ее прошлое и существующий до сих пор отказ за него каяться – выступит львиная доля стран Восточной Азии. И это уже не говоря о том, что даже после расширения постоянных членов Совбеза с пяти до девяти, среди них не будет ни одного исламского государства* – ни Турции, ни Ирана, ни Саудовской Аравии.

Попытка же разбавить список постоянных членов Совбеза за счет главных недовольных приведет к самому настоящему бардаку, когда будет два десятка стран, не способных принять решение из-за того, что одна единственная из них использует право вето. Подобная реформа приведет к тому, что из нерешительного ныне органа Совет Безопасности ООН превратится в орган парализованный.

Да, существует вариант, решающий эту проблему. В свое время активно муссировалась идея о том, что в Совбезе должна появиться третья группа стран. К нынешним непостоянным членам и постоянным членам с правом вето присоединятся другие постоянные члены, которые, однако, не будут иметь права вето. Просто будут заседать и решать проблемы.

При всех минусах эта схема могла бы обсуждаться более активно, если бы США и страны Запада не дискредитировали саму идею расширения Совбеза за счет идеологического довеска – отмены или ограничения права вето как такового. Так, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, Совбез нужно реформировать "путем ограничения использования права вето в случае массовых преступлений". То есть, проще говоря, чтобы страна, которую обвиняют в этих массовых преступлениях, не могла блокировать принимаемое против себя решение.

При этом в Париже уверяют, что для этого не нужно менять Устав ООН. "Мы лишь просим о том, чтобы постоянные члены Совбеза неформально и в необязывающей форме пообещали не использовать право вето в подобных случаях. Мы получим своего рода неформальный кодекс поведения, и при этом без всякого пересмотра Устава ООН, – заявил посол Франции в ООН Николя де Ривьере. – Это будет очень важное с политической точки зрения решение, ведь мы таким образом избежим ситуации, когда право вето используется военными преступниками".

На первый взгляд, логика в западной позиции есть. Как может Совет Безопасности осудить действия какой-то великой державы, если эта великая держава имеет право вето? Как может Совбез принимать резолюции по разрешению мировых кризисов, если инициатор этих кризисов может просто заветировать резолюцию на стадии принятия?

Однако, как верно отмечал канцлер Шольц, необходимо рассматривать деятельность Совбеза в реалиях XXI века. В реалиях мира постправды, когда Запад доминирует в информационном пространстве и придерживается абсолютно оруэлловских подходов в понятии правосудия.

Например, если бы у России и у Китая не было бы права вето, то Совбез бы большинством голосов (западных, прозападных и боящихся Запад членов Совбеза) давно бы осудил Россию за нарушение Минских соглашений. При том, что РФ не является частью этих соглашений, да и в самом тексте документа нет ни одного пункта, который нарушила бы Россия, но при этом не нарушила Украина (а пунктов, которые нарушила только Украина, предостаточно).

Россию давно бы осудили за обстрел Запорожской АЭС – и это при том, что снаряды в реактор летели с севера, с подконтрольного Украине берега Днепра.

Россию давно осудили бы за трагедию в Буче и обстрел вокзала Краматорска – при очевидно постановочном характере первого случая и использовании украинской "Точки-У" для организации второго.

До тех пор, пока Запад будет придерживаться подобной политики двойных стандартов и продолжит использовать назревшую идею реформы Совбеза в своих корыстных целях, разговоры об этой реформе останутся лишь реформами. А Германии, которая претендует на место постоянного члена Совбеза, нужно осознать, что критерием для занятия этого места является не только размер экономики и дипломатический статус. Место постоянного члена Совбеза с правом вето могут занимать лишь великие державы, обладающие суверенитетом и умеющие отвечать за принимаемые ими решения. Судя по поведению ФРГ в украинском кризисе, Берлин до этого кресла еще не дорос.

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета