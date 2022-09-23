Эстонские силы самообороны начали внеочередные сборы резервистов

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Начавшаяся в России частичная мобилизация вызвала опасения у части европейских стран, а другую часть просто перепугала. Речь идет о странах Прибалтики, занимающих активную русофобскую позицию. Несмотря на заявления руководства российского Минобороны, что мобилизация проводится для наращивания российской группировки на Украине, в Литве и Эстонии приняли решение предпринять некоторые меры. Как говорится, на всякий случай.

Вслед за Литвой, заявившей накануне о переводе войск в состояние повышенной боевой готовности, зашевелилась и Эстония. Правительство страны на заседании приняло решение провести внеочередные сборы резервистов и начать их уже сегодня, т.е. 22 сентября. Учения под названием "Шип-2022" предложил провести командующий силами самообороны Эстонии.

Как пояснили в эстонском военном ведомстве, в рамках учений будет отрабатываться развертывание резервистов после получения команды. Оборона Эстонии строится на небольшой армии постоянного действия и на резервистах, которые в случае начала военных действий должны значительно нарастить количественный состав вооруженных сил.

По предложению командующего Силами обороны на сборы вызывается 2861 резервист 11-го стрелкового батальона и 16-го дивизиона ПВО, 42-го Северо-Восточного округа территориальной обороны, а также члены добровольческой военизированной организации "Кайтселийт"

- говорится в сообщении правительства.

В Таллине заявляют, что на данный момент непосредственной угрозы для безопасности Эстонии нет, но учения на всякий случай начали.