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РИА Новости

Работников предприятий ОПК освободят от призыва по частичной мобилизации

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Рабочие "Уралвагонзавода" осуществляют сборку танков в производственном цехе
Рабочие "Уралвагонзавода" осуществляют сборку танков в производственном цехе.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Генштаб: работников предприятий ОПК освободят от призыва по частичной мобилизации

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получают право на отсрочку в рамках частичной мобилизации в России, сообщил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

Цимлянский добавил, что все предприятия оборонно-промышленного комплекса сегодня работают в усиленном режиме - это требует привлечения большого количества специалистов и квалифицированных работников.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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