В Минобороны ответили на вопросы о частичной мобилизации. Главное

В Минобороны рассказали, кто подлежит частичной мобилизации в России
В Минобороны России 22 сентября разъяснили особенности и ответили на ключевые вопросы о частичной мобилизации в стране.
Кто подлежит частичной мобилизации
Прежде всего, как заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский, в рамках частичной мобилизации будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители.
Очередности призыва не предусмотрено, однако одним из ключевых факторов при получении повестки в первой волне будет наличие боевого опыта. На часть специальностей могут быть призваны военнообязанные женщины.
Кто избежит частичной мобилизации
Призыву не подлежат занятые постоянным уходом за членом семьи граждане, инвалиды I группы, временно не годные по состоянию здоровья, работники предприятий ОПК а также граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.
Также не призовут граждан, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.
Льготы и денежное содержание мобилизованных
Мобилизованные граждане получают статус, выплаты и все соцгарантии как контрактники, заверили в Минобороны.
Мобилизуют ли граждан, находящихся за рубежом?
Если граждане России постоянно проживают за пределами страны, они не состоят на воинском учете и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.
Если поездка краткосрочная, а по месту жительства в России гражданин состоит на воинском учете, то его могут призвать на военную службу в рамках частичной мобилизации.
Куда обратиться за ответами на вопросы о частичной мобилизации?
Правительство России создало call-центр по порядку проведения частичной мобилизации. Отмечается, что туда могут обращаться как представители организаций, так и граждане для получения необходимой информации.
21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале частичной мобилизации. Он указал, что эта мера принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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