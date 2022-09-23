Генштаб назвал максимальный возраст призыва при частичной мобилизации

Рядовые и сержанты подлежат призыву до 35 лет, младшие офицеры — до 50, старшие — до 55

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50, старших офицеров - до 55, сообщил в среду представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимира Цимлянский, говоря об объявленной в России частичной мобилизации.

"В соответствии с российским законодательством подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет", - сказал он.