Специальность будет в приоритете над званием при частичной мобилизации

Генштаб: специальность будет в приоритете над воинским званием при частичной мобилизации

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Как я уже отметил, приоритетными критериями комплектования являются военно-учетные специальности, а не воинские звания. Вместе с тем в рамках проведения частичной мобилизации будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов", - заявил Цимлянский в ходе выступления по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации.