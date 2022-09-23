Глава Чечни о вчерашнем обмене пленными: «Он был выполнен на украинских условиях, с участниками спецоперации никто даже не посоветовался»

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Глава Чеченской Республики прокомментировал ситуацию со вчерашним обменом. Напомним, что Россия обменяла 215 украинских боевиков, включая террористов из «Азова» (*запрещённая в РФ организация) на 57 наших военнослужащих, находившихся в украинском плену. Также стало известно, что России был передан украинский политик Виктор Медведчук, а до этого без какого-либо обмена («при содействии саудовского наследного принца») были отпущены 10 зарубежных наёмников, в том числе и тех, кому суд ДНР назначил высшую меру наказания.
Рамзан Кадыров высказался по этому обмену предельно откровенно, заявив, что для него ситуация непонятна.
Глава Чечни недоволен тем, что с активными участниками СВО в плане обмена никто даже не посоветовался.
Рамзан Кадыров:
По словам Кадырова, очевидно, что обмен был выполнен на украинских условиях.
Рамзан Кадыров отмечает, что для бойцов на передовой теперь это во многом сигнал: в плен нацистов не брать:
По словам Рамзана Кадырова, он может заявить, что оскорбившие ранее честь чеченского народа украинские боевики за время нахождения в плену сполна ответили за каждое своё слово и слёзно раскаялись.
В завершении своего поста в ТГ глава Чечни добавил, что ситуация не повлияет на главное – готовность выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего.