Глава Чечни о вчерашнем обмене пленными: «Он был выполнен на украинских условиях, с участниками спецоперации никто даже не посоветовался»

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Глава Чеченской Республики прокомментировал ситуацию со вчерашним обменом. Напомним, что Россия обменяла 215 украинских боевиков, включая террористов из «Азова» (*запрещённая в РФ организация) на 57 наших военнослужащих, находившихся в украинском плену. Также стало известно, что России был передан украинский политик Виктор Медведчук, а до этого без какого-либо обмена («при содействии саудовского наследного принца») были отпущены 10 зарубежных наёмников, в том числе и тех, кому суд ДНР назначил высшую меру наказания.

Рамзан Кадыров высказался по этому обмену предельно откровенно, заявив, что для него ситуация непонятна.

Глава Чечни недоволен тем, что с активными участниками СВО в плане обмена никто даже не посоветовался.

Рамзан Кадыров:

Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Я бы понял, если был бы равноценный обмен - военнослужащего на военнослужащего, агента на агента. У нас полно пленных ВСУшников, которых хоть сто к одному меняй, так ещё останутся.

По словам Кадырова, очевидно, что обмен был выполнен на украинских условиях.

Рамзан Кадыров отмечает, что для бойцов на передовой теперь это во многом сигнал: в плен нацистов не брать:

Это неправильно. Наши бойцы давили фашистов в Мариуполе, загоняли в «Азовсталь», выкуривали их из подвалов, гибли, получали ранения и контузии. Передача даже одного этого «азовского» террориста должна была быть неприемлемой. И поэтому неудивительно, что бойцы, которые освобождали Мариуполь и сейчас находятся на передовой, делают свой вывод - не брать фашистов в плен.

По словам Рамзана Кадырова, он может заявить, что оскорбившие ранее честь чеченского народа украинские боевики за время нахождения в плену сполна ответили за каждое своё слово и слёзно раскаялись.

В завершении своего поста в ТГ глава Чечни добавил, что ситуация не повлияет на главное – готовность выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего.