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ТАСС

Главы МИД Британии и Польши пообещали продолжать помогать Киеву

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Збигнев Рау
Збигнев Рау.
Источник изображения: militarynews.ru

Министры также осудили проведение частичной мобилизации в РФ

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Великобритания и Польша намерены оказывать помощь Украине в долгосрочной перспективе и вместе с ней осуждают проведение частичной мобилизации в РФ. Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Соединенного Королевства по итогам встречи главы ведомства Джеймса Клеверли с польским и украинским коллегами Збигневом Рау и Дмитрием Кулебой.

По итогам встречи, состоявшейся в Нью-Йорке, где проходит 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, министры заявили, что Лондон и Варшава продолжат оказывать поддержку Киеву "перед лицом российской агрессии, пока Украина не одержит верх".

"Министры также осудили дальнейшую мобилизацию российских сил, что лишь отдаляет цель, которой является достижение мира", - сказано в документе.

Кроме того, в Форин оффисе отметили, что стороны обсудили "дальнейшие планы оказания долгосрочной поддержки Украине, чтобы помочь ей сдерживать и отражать дальнейшие удары" российских войск. Великобритания, Польша и Украина также условились "укреплять трехстороннее сотрудничество, в том числе усиливая оборонный потенциал трех стран, а также НАТО на ее восточных рубежах".

В среду утром в телеобращении президент РФ Владимир Путин сообщил, что поддержал предложение Минобороны и Генштаба ВС РФ о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ. Он также заявил, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию РФ, пообещав, что безопасность России будет обеспечена всеми имеющимися у нее средствами.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны активизировали поставки вооружений Киеву. 

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