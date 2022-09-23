Сергей Чемезов посетил производство истребителей Су-57

Генеральный директор Госкорпорации Ростех посетил предприятие ОАК КнААЗ им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, где в настоящий момент идет производство истребителей Су-57. На предприятии ведутся работы по наращиванию выпуска этих самолетов в рамках контракта между ОАК и Минобороны РФ, новая партия истребителей в ближайшее время будет поставлена в войска, сообщает пресс-служба Госкорпорации.

(с) Госкорпорация Ростех

На КнААЗ планируют нарастить выпуск истребителей пятого поколения за счет внедрения современных методов производства, строительства новых объектов и закупки современного оборудования. На предприятии создана поточная линия в цехах окончательной сборки. Разработан проект по внедрению элементов дополненной реальности, который повысит точность технологических операций и сократит длительность их выполнения.

(с) Госкорпорация Ростех

"В этом году ВКС России получат новые истребители Су-57, они находятся в высокой степени готовности, а в дальнейшем темпы производства этих истребителей будут увеличены. Мы понимаем, насколько важна эта работа, поэтому для наращивания производства Су-57 завод активно расширяется и модернизируется. На данный момент КнААЗ загружен заказами до 2028 года", - сказал Сергей Чемезов.

(с) Госкорпорация Ростех

(с) Госкорпорация Ростех

"Для обеспечения растущей производственной программы нам необходимо дополнительно привлекать кадры. Мы создаем условия, чтобы специалисты и рабочие приходили на наши предприятия, и повышаем заработную плату. На КнААЗ проведена поэтапная индексация тарифов и окладов в общей сложности на 24 процента. Сегодня средняя заработная плата на предприятии у производственных рабочих составляет 84 тысячи рублей. Наша цель обеспечить средний уровень зарплаты на предприятиях ОАК выше средней по городу размещения минимум на 10%, - сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. - Вместе с региональными властями мы реализуем программы улучшения условий труда и жизни наших сотрудников. В 2022 году в бюджеты Хабаровского края и г. Комсомольска-на-Амуре наш крупнейший завод, КнААЗ перечислил налогов на сумму 2,5 млрд руб."

Су-57 - многоцелевой истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности, может нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью и способен маневрировать с большими перегрузками, оснащён передовой электроникой. В конструкции планера широко применены композитные материалы. Совершил первый полет в 2010 году.