Генсек ООН призвал страны подтвердить приверженность неиспользованию ядерного оружия

По словам Антониу Гутерриша, эта "бессмысленная война имеет безграничный потенциал нанести ужасный ущерб как на Украине, так и по всему миру"

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны подтвердить приверженность неиспользованию ядерного оружия и полному отказу от него. С соответствующим заявлением генсек всемирной организации выступил в четверг на министерском заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Как я и говорил с самого начала, эта бессмысленная война имеет безграничный потенциал нанести ужасный ущерб как на Украине, так и по всему миру. Идея ядерного конфликта, некогда немыслимая, стала предметом дискуссии", - указал Гутерриш. "Само по себе это абсолютно неприемлемо. Все ядерные державы должны подтвердить приверженность неиспользованию и полной ликвидации ядерных вооружений", - заявил генсек ООН.