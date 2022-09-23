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ТАСС

Генсек ООН призвал страны подтвердить приверженность неиспользованию ядерного оружия

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Генсек ООН Антониу Гутерриш
Генсек ООН Антониу Гутерриш.
Источник изображения: EPA-EFE/MYKOLA TYS

По словам Антониу Гутерриша, эта "бессмысленная война имеет безграничный потенциал нанести ужасный ущерб как на Украине, так и по всему миру"

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны подтвердить приверженность неиспользованию ядерного оружия и полному отказу от него. С соответствующим заявлением генсек всемирной организации выступил в четверг на министерском заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Как я и говорил с самого начала, эта бессмысленная война имеет безграничный потенциал нанести ужасный ущерб как на Украине, так и по всему миру. Идея ядерного конфликта, некогда немыслимая, стала предметом дискуссии", - указал Гутерриш. "Само по себе это абсолютно неприемлемо. Все ядерные державы должны подтвердить приверженность неиспользованию и полной ликвидации ядерных вооружений", - заявил генсек ООН. 

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