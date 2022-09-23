Путин пошел на серьезные меры, чтобы вывести украинский конфликт из тупика

Мобилизация 300 тысяч человек: Путин взялся за дело "двумя руками"! Как выйти из российско-украинского конфликта?

Недавно Россия решилась на серьезные шаги в рамках спецоперации на Украине. Указ о мобилизации и речь Путина стали сигналом Западу о том, что страна не будет играть по навязанным правилам и не станет затягивать конфликт, сообщает China News.

В России впервые со времен Второй мировой войны был издан указ о мобилизации. 21 сентября по местному времени Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу выступили с телевизионным обращением к гражданам, объявив о мобилизации 300 тысяч человек. В ходе обращения было подчеркнуто, что цели специальной военной операции на Украине не изменились, а также было дано решительное предупреждение Западу.

Что означает такой серьезный шаг Москвы? Ждет ли конфликт между Россией и Украиной, который длится уже почти семь месяцев, очередная эскалация?

Путин своей речью направил мощные сигналы

Глава РФ выступил с довольно громким заявлением, в котором можно проследить следующие сигналы:

Во-первых, Россия будет идти до конца, пока не достигнет целей специальной военной операции на Украине.

Во-вторых, Запад был предупрежден, что страна будет использовать для своей защиты все средства.

В-третьих, в четырех областях Украины будут проведены референдумы о присоединении к России.

Путин заявил, что Россия остановит тех, кто стремится к мировому господству, грозит расчленением и порабощением страны, а также что Запад перешел все границы и начал прибегать к угрозам применения против РФ оружия массового поражения.

Президент жестко предупредил о том, что в случае угрозы территориальной целостности страны будут использованы все имеющиеся средства защиты.

По словам младшего научного сотрудника института исследований Евразии Китайской академии современных международных отношений Е Тяньюэ, объявление мобилизации главным образом связано с недавним контрнаступлением украинской армии, в частности в Харьковской области, оказавшим стратегическое давление на вооруженные силы РФ.

Москва также поняла, что без мобилизации и референдумов могут возникнуть трудности с сохранением преимущества на поле боя.

Научный сотрудник института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун отмечает, что Запад пытался втянуть Россию в затяжную войну на истощение, но Путин, безусловно, не стал следовать этой логике. С помощью мобилизации и привлечения людских и военных ресурсов Москва надеется скорректировать ситуацию и выйти из тупика, а это подразумевает наращивание противостояния с западными странами.

Что означает указ о мобилизации?

Сергей Шойгу, выступивший после Владимира Путина, дал ряд пояснений насчет мобилизации.

Мобилизация будет частичной и не коснется студентов и находящихся на срочной службе. Призывать будут тех, кто ранее уже проходил службу в вооруженных силах и имеет определенный военный опыт.

Шойгу заявил, что мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, в рамках текущей частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Граждане пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

20 сентября Государственная дума РФ приняла поправку к Уголовному кодексу: впервые в законодательство были введены такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время". По словам Чжан Хуна, мобилизация теперь является не добровольной, а обязательной и полуобязательной, призванные таким образом люди будут получать выплаты от государства в размере 200 тысяч рублей, равно как и военнослужащие по контракту.

Это говорит о том, что численность военнослужащих, задействованных в украинском конфликте, удвоится, – отметил Чжан Хун. Ранее российская сторона насчитывала 250-300 тысяч военных, а численность подразделений, находящихся непосредственно на территории Украины, составляла около 150 тысяч человек. Сообщается, что подавляющее большинство попавших под мобилизацию граждан будет бороться с украинской агрессией. Шойгу также дал понять, что мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения, длина которой достигает тысячу километров.

Как считает Чжан Хун, Россия готовится "двумя руками", то есть к двум вариантам развития событий. Во-первых, необходимо развернуть 300 тысяч человек по крайней мере до февраля 2023 года. Во-вторых, в четырех областях Восточной Украины будут проведены референдумы о присоединении к Российской Федерации. В таком случае процесс вхождения этих территорий в состав России может быть завершен уже в ноябре.

Ситуация набирает обороты: Россия задействует "вторую руку"

Е Тяньюэ полагает, что конфликт будет продолжаться, украинская армия обладает определенным контрнаступательным потенциалом. На Западе уже начали обсуждать поставки Киеву оружия большой дальности и точности. Подобное передовое вооружение окажет значительное влияние на боевую обстановку. Поддержка Путиным проведения референдумов и объявление о мобилизации означает то, что конфликт затянется.

В частности, после проведения референдумов основа для переговоров между двумя сторонами изменится. Если Украина снова возьмется за оружие в этих регионах, Россия расценит это как прямое нападение на свои территории и будет их защищать. Киев ранее просил Москву вывести войска из восточной части Украины. Однако после референдумов границы государства расширятся.

Цель украинской армии – вытеснить все российские войска со своих территорий и как минимум взять полный контроль над четырьмя областями. По оценке Е Тяньюэ, такое "перетягивание каната" между двумя сторонами, например, мелкие локальные схватки с растущей интенсивностью, будет продолжаться по крайней мере до зимы 2022 года.

Эскалация военных действий означает, что будет задействовано больше войск и вооружений, и российские оборонные предприятия могут наращивать производство. Экономические, социальные и политические органы будут направлять ресурсы на поддержку военных действий. На самом деле это большие изменения для России.

Чжан Хун тоже считает, что в будущем противостояние между Россией, Украиной и Западом будет более напряженным. Мобилизация – это подготовка к эскалации и затягиванию конфликта.

Эксперт заметил, что ранее Москва вела игру "одной рукой". Владимир Путин недавно заявил, что закончит специальную военную операцию на Украине как можно скорее. Если референдумы будут проведены, области под контролем РФ будут включены в состав государства и стадия "специальной военной операции" может быть завершена.

Перейдет ли конфликт на следующий этап? Это зависит от действий Украины и НАТО после референдумов. Если Украина продолжит наступать и Запад вмешается, Россия задействует и "вторую руку" для борьбы, и это уже нельзя будет назвать "специальной военной операцией", ситуация перерастет в "российско-украинскую войну".

Чжан Хун подчеркнул, что Запад вряд ли остановится. Если ситуация не обострится после референдумов, это будет равносильно победе России. Причина, по которой Москва объявила о мобилизации, заключается в том, что она знает, что на этом дело не закончится.

Однако, даже если следующий этап конфликта будет более интенсивным, НАТО не вступит в него напрямую. Например, если армия Украины нападет на четыре области проведения референдумов и Запад вмешается, Россия может начать полномасштабную контратаку. Это будет начало Третьей мировой войны. Никто не хочет довести конфликт до ядерного противостояния, поэтому НАТО будет продолжать поддерживать Украину, предоставляя ей военную помощь, данные разведки и другие средства.

Каков выход из российско-украинского конфликта?

Как заметил Чжан Хун, украинский кризис, похоже, зашел в тупик – возрастают интенсивность, риски и неопределенность. Затягивание конфликта может изменить мировой порядок, сместить акценты международных отношений с экономических факторов на безопасность и идеологию.

Следует отметить, что переговоры и дипломатические средства по-прежнему являются наиболее реалистичным и рациональным выбором для решения российско-украинского конфликта, подчеркнул Чжан Хун. С самого начала Китай придерживался нейтральной позиции, активно выступал за содействие миру и переговорам и надеялся, что планета услышит голос мира и разума.

Эксперт считает, что подход, за который выступает Китай, является лучшим и наиболее рациональным, это докажет история. Уважение и терпимость между странами – основа для решения проблем и противоречий, в противном случае диалог и сотрудничество реализовать будет весьма трудно.

21 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на очередной пресс-конференции отметил, что в вопросе Украины Китай всегда настаивал на том, что следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать цели и принципы Устава ООН, учитывать законные соображения безопасности государств и поддерживать усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса.