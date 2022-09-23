Исполнилось 10 лет со дня первого полета Ил-76МД-90А, построенного на "Авиастар-СП"

ЦАМТО, 22 сентября. С аэродрома Ульяновск-Восточный 22 сентября 2012 года впервые поднялся в небо Ил-76МД-90А.

Самолет был построен на "Авиастар-СП" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) после переноса серийного производства тяжелых транспортных самолетов из Узбекистана (завод ТАПОиЧ, г.Ташкент) в Россию, на ульяновский авиационный завод.

Модернизированный Ил-76МД-90А создан из отечественных комплектующих и оснащен российскими системами и оборудованием. Усиленное крыло, новая силовая установка, усиленное шасси с более энергоемкой тормозной системой, новое цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией – все это обеспечивает высокую эффективность самолета, увеличивает дальность и безопасность полетов, а также перевозимую полезную нагрузку.

В настоящее время самолет производится на Филиале ПАО "Ил" – "Авиастар" в кооперации с ведущими российскими разработчиками систем и оборудования, наиболее значительный объем комплектующих поставляется предприятиями ОАК.

Новые транспортники уже активно эксплуатируются. Своими впечатлениями о самолете поделился летчик-испытатель 1 класса Сергей Сухарь, начальник управления летной службы ПАО "Ил".

По его словам, "Ил-76МД-90А отличается от своих предшественников в лучшую сторону. Стеклянная кабина, электронные дисплеи – все это создает впечатление, что самолет стал светлее, просторнее, хотя габариты его остались прежними. Более удобным стал автопилот. Самолет получился очень удачным в плане швартовки, загрузки-выгрузки. Я не только много летал на нем сам, но и учил других летчиков управлять этим самолетом. И все отмечают его удобство в эксплуатации".

Новейший тяжелый транспортный самолет призван прийти на смену устаревающему парку военно-транспортной авиации страны и способен решать все задачи, которые сегодня стоят перед Военно-транспортной авиацией России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".