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ЦАМТО

Saab поставит СВ США боеприпасы для гранатометов "Карл Густав" и гранатометы AT4 CS RS

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AT4CS
Одноразовый противотанковый гранатомет AT4CS.

ЦАМТО, 22 сентября. Компания Saab объявила о заключении с командованием СВ США контракта на поставку 84-мм ручных противотанковых гранатометов AT4 CS RS (Confined Space Reduced Sensitivity) и боеприпасов для 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл Густав".

Стоимость контракта составляет 81 млн. долл. (812,7 млн. швед. крон). Поставки должны быть выполнены в течение 2024 года.

Контракт подписан в соответствии с заключенным в 2019 году долгосрочным рамочным соглашением, которое позволяет Сухопутным войскам, Корпусу морской пехоты и ССО США в течение 5-летнего периода размещать заказы на поставку противотанковых гранатометов на сумму до 445 млн. долл. (около 4,2 млрд. швед. крон).

Как сообщал ЦАМТО, гранатометы "Карл Густав" поставляются ВС США с 1990 года (носят обозначение MAAWS). Начиная с 2013 года, покупка "Карл Густав" включена в перечень официальных закупок ВС США. В 2018 году впервые было объявлено о приобретении СВ США последней версии гранатомета – "Карл Густав" M4 (в США обозначается M3A1). Заказ был оформлен во втором квартале 2021 года.

С 1987 года Saab поставила ВС США более 600 тыс. гранатометов AT4.

AT4 CS – это недорогой легкий предварительно снаряженный одноразовый переносной 84-мм гранатомет. Он оснащен инновационной кумулятивной боевой частью, подрыв которой осуществляется внутри цели после преодоления брони. Система применяется в основном против бронетехники, но может использоваться для поражения угроз в зданиях и укрепленных сооружениях. Масса гранатомета не превышает 8 кг. Дальность поражения целей – 20-300 м. Новая БЧ соответствует требованиям к малочувствительным боеприпасам.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Carl Gustaf M4
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