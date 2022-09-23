Сенатор выступила за возвращение начальной военной подготовки в школы

Сенатор Ковитиди выступила за возвращение начальной военной подготовки в школы

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В российские школы должна быть возвращена начальная военная подготовка, которая должна включать в себя элементарное знание методов ведения боя, топографию, изучение средств химической защиты и инженерные навыки, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"Отмену начальной военной подготовки в школах я считаю вредительством, она необходима", - сказала она. По словам Ковитиди, такая подготовка доходна включать в себя топографическую подготовку с умением ориентироваться по азимутам, элементарное знание методов ведения боя, навыки инженерной подготовки. "Ребята должны знать, как устроены окопы и траншеи, основы типов мин, что такое растяжка, как она выглядит. Они должны обладать навыками оказания медицинской помощи с упором на ранения", - убеждена сенатор.

Ковитиди отметила, что должны вернуться и военные сборы, на которые школьники выезжают в воинские части. "Побывав там, ребята уже будут в курсе, что такое организация караульной службы, будут знать, как вырыть окопы", - сказала она.

Сенатор также заявила о том, что необходимо внести изменения и в учебную программу военных училищ. "Необходимо сократить там строевую подготовку и увеличить задания по огневой, тактической и физической подготовке", - отметила Ковитиди.