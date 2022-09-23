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ЦАМТО

"Калашников" разработал новый гибридный станок

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Гибридный обрабатывающий центр IZH H600
Гибридный обрабатывающий центр IZH H600.
Источник изображения: АО «Концерн «Калашников»

ЦАМТО, 22 сентября. АО "Концерн "Калашников" ввел в эксплуатацию новый гибридный обрабатывающий центр IZH H600.

Центр сочетает комбинацию технологии лазерной наплавки металлического порошка и пятиосевую фрезерную обработку, позволяя изготавливать детали и сборочные единицы сложной геометрической формы массой до 300 кг и габаритами 600x500x500 мм. Реализация проекта по разработке и изготовлению станка началась в конце 2018 года при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП).

Станок от "Калашникова" позволяет сократить время постановки изделий на производство до 10 раз без необходимости оснащения производства специнструментом и спецоснасткой, и существенно увеличить производительность труда.

"Разработка и выпуск нового станка – это вклад концерна "Калашников" в политику диверсификации производства и достижения технологического суверенитета страны, – подчеркнул генеральный директор АО "Концерн "Калашников" Владимир Лепин. – Нашу работу в этом направлении совсем недавно поддержал председатель правительства Михаил Мишустин во время посещения концерна в июле. Станкостроение – один из приоритетов в развитии "Калашникова", и в нынешних условиях ухода с рынка многих западных производителей оборудования мы намерены существенно нарастить объемы производства в этом перспективном и крайне важном сегменте".

К сегодняшнему дню завершены опытно-конструкторские работы по разработке прототипа "гибридного станка" и опытно-технологические работы. Отработаны гибридные технологии изготовления деталей и сборочных единиц, успешно реализована процедура оперативного восстановления и ремонта деталей из состава производственного оборудования концерна, отлажена технология восстановления вырубных штампов для кузнечно-прессового оборудования. Проведены научно-исследовательские работы и составлены подробные отчеты с подбором порошков и режимов наплавки, обеспечивающих ее требуемое качество.

"В перспективе концерн готов наладить серийное производство данного станка, – сообщил Владимир Лепин. – Важно, что его можно использовать не только для изготовления изделий, но и для нанесения защитных покрытий методом наплавки в зонах повышенной коррозии и износа".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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