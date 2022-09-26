Военкоры сделали обзор снаряжения тактического медика из группы Вагнера

Источник изображения: topwar.ru

В подразделениях группы Вагнера, которые сейчас находятся в Донбассе и на сопредельных территориях и выполняют очень серьезные боевые задачи, помимо штурмовиков и других военных специалистов, находятся и военные медики – фельдшеры и санинструкторы. Их основная задача – эвакуация раненых с поля боя и оказание первой медицинской помощи до того, как раненый будет доставлен в полевой госпиталь.

В работе медика очень многое зависит от снаряжения и имеющихся в наличии медикаментов и инструментов. Известно, что далеко не всегда на передовой все гладко именно с амуницией, лекарствами, медицинскими инструментами. Но у медицинских специалистов ЧВК Вагнера, судя по всему, особых проблем со снаряжением не возникает.

В Telegram-канале «Военкор Астрахань» опубликован обзор снаряжения медицинского специалиста ЧВК Вагнера. Сейчас таких специалистов называют «тактическими медиками», но многим проще, наверное, слышать более привычную должность «санинструктор». Обзор подготовлен совместно с военкором «ДонеZкий». На видео можно ознакомиться с кратким рассказом фронтового медика о том, что входит в его повседневное снаряжение.

Источник изображения: topwar.ru

Экипирован он и как медспециалист, и как боец: современный шлем, автомат с новым прицельным комплексом. Тактический медик ЧВК демонстрирует на видео индивидуальный перевязочный пакет израильского производства, перчатки, анестезирующий пластырь, хлоргексидин, кровоостанавливающий бинт «Гемофлекс», перекись водорода, большое количество разнообразных бинтов, в том числе компрессионных, бандажи, зарубежного производства жгуты, спасательные одеяла. В распоряжении также турникеты CAT седьмого поколения, американского производства. И это – далеко не полный перечень снаряжения и инструментов медицинского специалиста. Многое - израильского производства.

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, тактический медик в ЧВК снаряжен и экипирован по высшему разряду, с использованием самых современных инструментов и препаратов. Только будучи полностью экипированным, медик может максимально эффективно и с меньшими рисками для жизни выполнять поставленные перед ним задачи.

Другое дело, что, к сожалению, далеко не все части и подразделения союзных республик могут похвастать подобным оснащением своих санинструкторов, работающих в «поле» под обстрелами и постоянно рискующих своими жизнями. Но будем надеяться, что качественное снаряжение получат все без исключения медицинские специалисты и в рядах ВС РФ, и в Народных милициях Донецкой и Луганской Народных Республик, и в добровольческих формированиях. А как иначе...