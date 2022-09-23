Индонезия прекратила разработку военного БЛА "Эланг Хитам"

Первый опытный образец РМ-1 индонезийского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета Elang Hitam во время церемонии выкатки на головном предприятии индонезийского государственного авиастроительного объединения PT Dirgantara Indonesia (PTDI) в Бандунге, 30.12.2019.

ЦАМТО, 22 сентября. Индонезия больше не будет заниматься разработкой средневысотного БЛА большой продолжительности полета (MALE) "Эланг Хитам" (Elang Hitam) в качестве военной платформы.

Об этом заявил руководитель Национального агентства исследований и инноваций Индонезии (BRIN) Лаксана Три Хандоко.

Как сообщает агентство Global Business Press, финансовые ресурсы, спланированные на разработку разведывательно-ударного БЛА, будут перенаправлены в гражданский сектор, что фактически приведет к роспуску созданного в 2017 году для реализации проекта консорциума. В состав данного объединения вошли МО Индонезии, ВВС Индонезии, компании PT Dirgantara Indonesia (PTDI), PT Len Industri, Национальный институт авиации и космонавтики (LAPAN), Агентство по оценке и применению технологий (BPPT) и Технологический институт Бандунга (ITB).

Заявление главы BRIN подтверждает информацию, которую получало издание Jane's Defence Weekly от своих источников, начиная с середины 2022 года. Таким образом, проект разработки национального вооруженного БЛА класса MALE, который был включен президентом Джоко Видодо в список стратегических, остановлен.

Прекращение стратегического проекта демонстрирует, что разработка способного в полном объеме выполнять задачи военного БЛА класса MALE является гораздо более сложной задачей, чем просто демонстрация планера.

Как сообщал ЦАМТО, созданный в 2017 году консорциум представил опытный образец БЛА "Эланг Хитам" класса MALE в декабре 2019 года. Внешне он напоминает китайский CH-4. Длина "Эланг Хитам" составляет 8,3 м, высота – 2,6 м, размах крыла – 16 м, максимальная взлетная масса – 1300 кг, максимальная масса полезной нагрузки – 300 кг, запас топлива – 420 л. Продолжительность полета БЛА должна была составить более 30 ч, радиус действия – до 250 км.

Летные испытания БЛА планировалось начать в 2020 году, но они не состоялись из-за начавшейся эпидемии коронавируса. Первоначально в качестве полезной нагрузки планировалось использовать электрооптические / инфракрасные камеры и лазерный дальномер, а к 2023 году установить узлы подвески для размещения различного вооружения.

После того, как в июле прошлого года стало известно о решении BRIN перепрофилировать "Эланг Хитам" в гражданский БЛА, МО Индонезии и ВВС приняли решение выйти из проекта.

В настоящее время из беспилотников национальной разработки на вооружении ВВС Индонезии состоят только три невооруженных БЛА "Вулунг" компании PTDI. Возможности этих аппаратов ограничены. Максимальная взлетная масса оснащенного бензиновым двигателем "Вулунг" составляет 120 кг, продолжительность полета – до 4 ч, дальность полета – до 73 км. Из вооруженных БЛА в составе ВВС Индонезии имеется шесть разведывательно-ударных CH-4B китайского производства, вооруженных ракетами AR-1 и AR-2. Хотя ВВС ранее выражали заинтересованность в приобретении БЛА западного производства (от турецких "Байрактар TB2", "Акинчи и "Анка" до американского MQ-9 "Рипер"), о реализации этих планов информации не поступало.