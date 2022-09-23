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Военное обозрение

«Могли атаковать корабли ЧФ РФ»: западные обозреватели об обнаружении морских беспилотников у берегов Севастополя

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Источник изображения: topwar.ru

21 сентября в районе Севастополя были обнаружены два морских беспилотника неизвестной ранее конструкции (один подорван, другой выброшен на берег), что озадачило западных обозревателей, которые пытаются разобраться в миссии аппарата, оказавшегося вблизи места базирования Черноморского флота ВМФ РФ.

Как отмечается во французском издании Naval News, один из беспилотников был обнаружен на пляже Омега, который находится в районе, используемым российскими военными кораблями. Аппарат снаряжён одним водомётным движителем, позволяющим развивать высокую скорость. Изделие имеет малые размеры и, вероятно, низкую радиолокационную заметность.

Источник изображения: topwar.ru

Оборудование на беспилотнике представлено установленной на мачте камерой и инфракрасным устройством дальнего обзора (по картинке с которых оператор ведёт аппарат), за камерой находится плоская антенна, возможно, для навигации и/или связи (для передачи команд). На носу имеется камера меньшего размера и два сенсора. Однако основная начинка находится, что очевидно, внутри беспилотника – возможно, в корпусе размещена бомба или снаряд.

Наша теория заключается в том, что это изделие предназначено для тарана другого судна с его последующим подрывом. Это объясняет скопление сенсоров [видимо, детонаторов] на носу

- предполагает обозреватель, вывод которого поддерживают многие его западные коллеги, отмечающие, что морской беспилотник пытались применить для атаки на корабли ЧФ (Черноморского флота) РФ.

Со слов автора, аппараты подобного назначения, предназначенные для атаки боевых кораблей, применяли ещё итальянцы в ходе Второй мировой войны, совсем недавно – хуситы в Красном море, установившие дистанционно управляемые ракеты на судно.

Ранее губернатор Севастополя, комментируя взрыв неподалёку от побережья, сообщал о том, что проведено уничтожение морского беспилотника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
ЧФ
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