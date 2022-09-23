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Военное обозрение

Украина запросила у Австралии поставку дополнительной партии бронемашин Bushmaster

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Источник изображения: topwar.ru

ВСУ так быстро теряют поставленную западными спонсорами военную технику, что в Киеве уже не знают, к кому обращаться, чтобы получить хоть какое-то количество бронетранспортеров или бронированных машин. Поняв, что с Европы уже ничего серьезного не получишь, режим Зеленского обратил взор на страны, находящиеся географически далеко от Украины. Очередным объектом для выпрашивания военной помощи была выбрана Австралия.

Канберра уже осуществляла поставки военной помощи Киеву, отправив в начале апреля 2022 года 20 бронетранспортеров Bushmaster в ответ на настойчивые просьбы Зеленского. В июле власти Австралии приняли решение передать ВСУ и пограничной службе Украины дополнительную партию военной помощи, в которую вошли 14 бронетранспортеров M113AS4 и 20 бронеавтомобилей Bushmaster из наличия австралийской армии, а также гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и защитное снаряжение для солдат.

На сегодняшний день австралийская помощь, по-видимому, уже закончилась и в Киеве приняли решение снова "потрясти" Канберру. В качестве просильщика выступил глава МИД Украины Кулеба, который на полях ГА ООН пообщался с австралийской коллегой Пенни Вонг. Та обещала рассмотреть этот вопрос.

Я просил рассмотреть вопрос о поставках нам большего количества бронемашин, учитывая важную роль, которую они играют в противодействии российской агрессии

- заявил Кулеба.

И еще одна новость из Киева, и опять о поставках вооружений. Как сообщают украинские источники, в октябре-ноябре Минобороны Украины получит партию польских барражирующих боеприпасов Warmate. Их поставит Литва, но не из наличия своей армии, а закупив в рамках очередного сбора денег на "помощь Украине". Речь идет о 37 беспилотниках.

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Страны
Австpалия
Литва
Украина
Продукция
Warmate
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