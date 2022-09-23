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ТАСС

Мобилизованным в Москве будут выплачивать дополнительно 50 тыс. рублей в месяц

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Источник изображения: Валентин Спринчак/ТАСС

Иностранцам, заключившим контракт на военную службу в столице, предоставят такие же меры социальной поддержки

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Граждане, мобилизованные в Москве, будут в период прохождения службы получать дополнительно 50 тыс. рублей в месяц, следует из опубликованного в четверг указа мэра столицы Сергея Собянина.

Как уточняется в документе, в случае тяжелого ранения призванному по мобилизации положена дополнительная выплата в 1 млн рублей, при легком ранении - 0,5 млн. Семьям погибших городские власти будут выплачивать по 3 млн рублей.

"Единовременная выплата в случае гибели военнослужащих либо в случае их смерти до истечения одного года со дня увольнения с военной службы, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы, увечья) или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы, в размере 3 млн рублей членам семей погибших (умерших). Единовременная выплата выплачивается в равных долях членам семьи погибшего (умершего)", - говорится в документе.

Тем, кто заключил в Москве контракт о прохождении военной службы до вступления в силу указа, а также иностранцам, которые заключат контракт с Минобороны РФ, предоставят те же меры поддержки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в боевых действиях с оружием в руках принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона - "Донской", "Георгиевский" и "Маршала Катукова". Были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Кроме того, Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции "превышает тысячу километров", при этом союзные силы противостоят "не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", который угрожает самому существованию РФ.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону СВО. Призыв не коснется студентов и военнослужащих-срочников, мобилизации подлежат только граждане, прошедшие военную службу и имеющие военно-учетную специальность. Глава военного ведомства подчеркнул, что мобилизация проводится в первую очередь для контроля над освобожденными в ходе спецоперации территориями. 

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