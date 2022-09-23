Пушилин заявил, что среди освобожденных пленных есть Виктор Медведчук

По словам главы ДНР, при участии политика было освобождено более 1 тыс. военнослужащих

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Украинский политик Виктор Медведчук есть среди освобожденных в рамках обмена пленными с Киевом, заявил журналистам глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Из плена был освобожден Виктор Медведчук", - сказал он.

Пушилин отметил особый вклад Медведчука в состоявшиеся ранее обмены. "Я вам скажу, что только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более 1 тыс. наших ребят, которые просто не выжили бы с учетом условий, в которых они содержались. Это, по сути, застенки гестапо", - подчеркнул он.

Ранее в четверг в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Кремль не комментирует подробности обмена пленными с Украиной, в том числе о том, был ли в их числе политик Виктор Медведчук.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной.

27 февраля адвокат Медведчука Лариса Чередниченко сообщила, что политик покинул свой дом в Киеве, где отбывал домашний арест, из-за угрозы жизни со стороны националистических формирований, но остается в украинской столице. 18 марта суд на Украине заочно арестовал Медведчука, объявив его в розыск. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. 2 июня Государственное бюро расследований Украины заявило, что завершило расследование в отношении Медведчука по обвинению в государственной измене и нарушении законов ведения войны и передало дело в суд. Расследование в отношении него по делу о поставках угля из Донбасса продолжается.

Медведчук находится под стражей в связи с уголовным делом, по которому ему предъявлены обвинения по статьям "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". Лычаковский районный суд Львова 15 сентября продлил срок содержания под стражей Медведчука до 14 ноября. Обвинения в свой адрес политик отвергал.