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ЦАМТО

США поставят ПТРК "Джавелин" шести инозаказчикам

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Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin
Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Источник изображения: Фото: ТАSS/EPA/STEPAN FRANKO

ЦАМТО, 22 сентября. Минобороны США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с СП Javelin JV, сформированным Lockheed Martin и Raytheon, дополнительного контракта на поставку ПТРК "Джавелин" для СВ США и инозаказчиков (Иордания и Литва).

Стоимость соглашения составила 311,171 млн. долл. Работы будут выполнены на предприятии в Тусоне (шт.Аризона). Как планируется, они будут завершены к 30 ноября 2026 года.

Контракт, в частности, предусматривает поставку СВ США более 1800 ракет для пополнения арсенала ПТУР, которые ранее были отправлены на Украину. Пока не раскрывается, какое количество ПТРК "Джавелин" в рамках программы "Иностранные военные продажи" получат ВС Иордании и Литвы.

Ранее, 14 сентября, командование СВ США заключило с СП Javelin JV еще один контракт, предусматривающий поставку ПТРК "Джавелин" Албании, Латвии, Норвегии и Таиланду. Стоимость продажи составила 12,466 млн. долл. Как планируется, эти поставки также будут завершены к 30 ноября 2026 года.

"Джавелин" представляет собой переносной многоцелевой ракетный комплекс средней дальности, использующий ракеты класса "выстрелил-и-забыл", который может применяться как в переносной, так и в установленной на технике версиях. Ракета предназначена для поражения в сложных метеорологических условиях бронированной техники, зданий и фортификационных сооружений на дальностях до 2,5 км и может быть запущена одним военнослужащим.

По информации Lockheed Martin, на сегодняшний день произведено более 50 тыс. ПТУР и 12 тыс. прицельно-пусковых устройств "Джавелин". Разработчики продолжают совершенствовать ПТРК для обеспечения эффективного поражения новых угроз. Как предполагается, ПТРК "Джавелин" останутся на вооружении до 2050 года.

В настоящее время комплекс состоит на вооружение таких союзников США, как Франция, Тайвань, Иордания, Катар, Турция, Литва, Чехия, Индонезия, Ирландия, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Украина, Грузия, Австралия, Эстония, ОАЭ, Великобритания. Закупленные самостоятельно и переданные странами Запада ПТРК "Джавелин" активно применяются ВС Украины.

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