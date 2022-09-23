Песков: правительство подготовит документ об отсрочке от частичной мобилизации

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство готовит документ о том, кто получит отсрочку от частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

"Это пункт 9 указа президента... правительство готовит соответствующую позицию и документальное оформление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о разъяснениях того, кто будет мобилизован, а кто нет.

Девятый пункт указа президента говорит о том, чтобы предоставить гражданам РФ, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). В нем также говорится, что категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются правительством.