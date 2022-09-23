Стратегия Зеленского привела Украину к катастрофе

Удерживать позиции — значит проиграть

Украина решила последовать примеру вермахта и придерживаться стратегии удержания позиций, пишет TAC. Тактика Гитлера оказалась провальной. Но Зеленский продолжает отдавать приказы о контратаках вместо отступления, которые приближают страну к катастрофе.

Дуглас Макгрегор (Douglas MacGregor)

В конце 1942 года, когда Вермахт уперся в стену и не мог двигаться дальше на восток, Гитлер сменил тактику и переключил сухопутные войска с действий против противника на удержание позиций. Гитлер потребовал, чтобы его армии защищали обширные советские территории, по большей части пустые и не имеющие стратегического значения.

Из-за ставки на удержание позиций немецкие войска не лишились оперативных возможностей перехитрить медлительного и методичного советского противника, но и растянули до предела свою логистику. Сочетая удержание позиций с бесконечными контратаками в надежде отвоевать бесполезную территорию, Вермахт сам себя приговорил к медленному и мучительному уничтожению.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже принял на востоке страны стратегию удержания позиций — предположительно по совету американских и британских советников. Украинские силы сами себя обездвижили, готовясь к обороне в городской застройке. В результате городские центры обросли укреплениями и превратились в "последние рубежи". Разумный отход из городов вроде Мариуполя мог бы спасти лучшие из украинских частей, но даже не рассматривался. В ответ российские силы методично изолировали и громили защитников, отрезав им как путь к отступлению, так и для прибытия подкреплений.

Решимость Москвы уничтожить украинские силы с наименьшими потерями принесла плоды. С того момента, как российские войска вошли на восток страны, Украина всегда несла потери тяжелее, чем сообщалось, но сейчас, из-за недавнего провала контрудара в Херсонской области, они выросли до ужасающего уровня, и скрыть их уже невозможно. Украина теряет в месяц по 20 000 убитыми или ранеными.

Несмотря на прибытие 126 гаубиц, 800 000 артиллерийских снарядов и РСЗО HIMARS, месяцы ожесточенных боев пошатнули мощь сухопутных сил Украины. На фоне грядущей катастрофы Зеленский продолжает отдавать приказы о контратаках в надежде вернуть территорию и продемонстрировать всем, что стратегическая позиция Украины против России вовсе не так безнадежна, как кажется.

Недавнее наступление ВСУ на Изюм, связующее звено между Донбассом и Харьковом, может показаться подарком Киеву. Американские спутники, несомненно, снабжали украинцев данными с местности в режиме реального времени: выяснилось, что российские силы к западу от Изюма насчитывали менее 2 000 легковооруженных солдат (внутренние войска, спецназ и ВДВ).

В ответ российское командование решило отвести свои небольшие силы примерно с 1% подконтрольной украинской территории. Однако за свою пропагандистскую победу Киев заплатил высокую цену — по разным данным, потери на открытой равнине, которую российская артиллерия, ракеты и авиаудары превратили в поле смерти, составили от 5 000 до 10 000 военнослужащих убитыми и ранеными.

Поскольку прекратить боевые действия на Украине, одолев российское оружие, Вашингтон бессилен, очевидно, что он попытается превратить руины украинского государства в незаживающую рану под боком у России. Однако с самого начала слабость этого подхода заключалась в том, что у России вполне хватит ресурсов для того, чтобы прекратить боевые действия резкой эскалацией на крайне жестких условиях. Как раз ее мы сейчас и наблюдаем.

Поэтому никого не должно удивлять, что президент Путин объявил о частичной мобилизации 300 000 резервистов. Многие из них заменят регулярные части российской армии в других округах России и высвободят их для операций на Украине. Другие пополнят российские подразделения на востоке Украины.

Готовность Путина сесть за стол переговоров и ограничить размах и разрушительность украинской кампании Вашингтон всегда ошибочно принимал за слабость, тогда как с самого начала было ясно, что цели Путина всегда ограничивались устранением угрозы НАТО на востоке Украины. Намерение Вашингтона воспользоваться конфликтом и продать Германии истребители F-35, а союзным правительствам Центральной и Восточной Европы — массу ракет, радаров и другой техники теперь дает обратный эффект.

Американский генералитет давно — и небезуспешно — успокаивает избирателей бессмысленными клише. Условия на востоке Украины складываются для Москвы все благоприятнее, позиции России в мире тоже укрепляются, и Вашингтон оказался перед суровым выбором: объявить об "успешном" подрыве российской власти на Украине и свернуть свои действия или пойти на риск региональной войны, которая охватит всю Европу.

Однако в Европе война Вашингтона с Москвой — не просто болезненная тема. Экономика Германии на грани краха. Немецкой промышленности и домохозяйствам нужна энергия, но она дорожает с каждой неделей. Американские инвесторы заволновались: ведь история учит, что экономические потрясения в Германии нередко оказываются предвестниками тяжелых времен и в США.

Что еще важнее, сплоченность общества в европейских государствах, особенно во Франции и Германии, вызывает вопросы. Сообщается, что полиция Берлина даже разрабатывает экстренные планы, чтобы справиться с беспорядками и мародерством в зимние месяцы, если энергосистема "мультикультурной" столицы рухнет. Недовольство растет, и не исключено, что правительства Германии, Франции и Великобритании вслед за коллегами в Стокгольме и Риме сдадут власть правоцентристским коалициям.

Однако Киев продолжает играть на руку Москве, бросая последние резервы живой силы на российскую оборону. Вашингтон, уверяет президент Байден, будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Но если Вашингтон продолжит истощать свои стратегические нефтяные резервы и отправлять свои арсеналы на Украину, то поддержка Киева скоро начнет соперничать с защитой самой Америки.

Россия уже контролирует территорию, которая производит 95% украинского ВВП. Двигаться дальше на Запад нет никакой нужды. На момент написания этой статьи представляется очевидным, что Москва после завершения операции в Донбассе переключит внимание на Одессу — русский город, который в 2014 стал свидетелем ужасных зверств со стороны украинских войск.

Москва не торопится. Русские действуют методично и обдумывают каждый шаг. ВСУ же истекают кровью в контратаке за контратакой. Зачем спешить? Выжидать Москва умеет. Китай, Саудовская Аравия и Индия покупают российскую нефть за рубли. Санкции наносят ущерб европейским союзникам Америки, а не России. Грядущая зима наверняка изменит политический ландшафт Европы сильнее, чем любые действия Москвы. Между тем в Закопане, городе с населением 27 000 человек на самом юге Польши, уже выпал снег.

Дуглас Макгрегор — полковник в отставке, старший научный сотрудник The American Conservative, бывший советник министра обороны в администрации Трампа, ветеран боевых действий, имеет награды, автор пяти книг.