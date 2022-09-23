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Военное обозрение

ВМС США столкнулись с проблемой слишком долгого технического обслуживания ударных подводных лодок

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Источник изображения: topwar.ru

В течение последних десяти лет лишь менее трети ударных подводных лодок Военно-морских сил США завершили техническое обслуживание своевременно. Об этом заявил глава Командования морских систем Военно-морских сил США вице-адмирал Билл Галинис, выступая на симпозиуме Американского общества морских инженеров по техническому обслуживанию и модернизации флота.

В настоящее время ВМС США располагают 50 ударными подводными лодками разных классов. Субмарины играют ключевую роль в предполагаемом противостоянии Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако у командования Военно-морских сил возникают вопросы к своевременности выполнения задач по техническому обслуживанию субмарин.

Так, в настоящее время 18 подводных лодок находятся на обслуживании. Труднее и дольше всего ремонтируют самые ранние подводные лодки класса «Вирджиния». Сейчас, подчеркивает представитель ВМС, командование пытается выяснить, с чем связан рост затрачиваемых человеко-дней, необходимых для полноценного обслуживания подлодок и приведения их в состояние готовности к эксплуатации.

Основную часть работ по ударным подводным лодкам должны выполнять государственные верфи ВМС США, однако сейчас часть работ взяли на себя коммерческие верфи. Это связано с рекордной убылью рабочих на государственных верфях: люди увольняются из-за низких зарплат, что влечет за собой снижение производительности верфей.

По утверждению Счетной палаты США, подводные лодки класса «Вирджиния» вернулись в строй в среднем почти на девять месяцев позже, чем рассчитывалось изначально. Подводным лодкам класса «Лос-Анджелес» потребовалось на четыре с половиной месяца больше для завершения всех мероприятий по техническому обслуживанию.

Естественно, более длительный срок технического обслуживания – это еще и более высокие расходы на ремонтно-технические мероприятия. По соображениям экономии средств Военно-морским силам приходится откладывать техническое обслуживание многих подводных лодок. Тем не менее, американское командование не унывает. Оно утверждает, что уроки, извлеченные из проблемы поддержки субмарин класса «Вирджиния», позволили определить дальнейшую стратегию ремонта и обслуживания подводных лодок.

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Страны
Китай
США
Проекты
Los Angeles
Virginia АПЛ
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