Статус СВО не изменился с объявлением частичной мобилизации, заявил Песков

Песков: статус спецоперации после объявления частичной мобилизации не изменился

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Частичная мобилизация в России не означает смену статуса специальной военной операции на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, можно ли спецоперацию теперь называть войной.

"Нет, это специальная военная операция", — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента также уточнил, что никаких решений об экономической мобилизации не принималось. По его словам, в подписанном указе про это ничего не сказано.

Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.