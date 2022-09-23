Источник изображения: topwar.ru

Итальянские военные наконец-то разобрались, как им управлять своим небольшим парком F-35B. Самолеты, принадлежащие ВМС и ВВС Италии, станут проводить совместные тренировки и миссии, но будут находиться на отдельных базах.

Об этом сообщает американский журнал Defense News.

Поскольку обе службы должны получить в итоге по 15 истребителей, необходимость совместного управления для официальных лиц была очевидна, несмотря на соперничество между этими двумя видами вооруженных сил.

Обе службы будут держать отдельные наземные военные базы на юге Италии для своих самолетов: ВМС – в Гротталье, а ВВС – в Амендоле.

Источник изображения: topwar.ru

Командующий итальянскими военно-воздушными силами генерал Лука Горетти заявил, что их сплоченность проявится во время тренировок и боевых операций.

Когда операция проводится на флоте, мы можем предложить «пакет» – пилотов, самолеты и обслуживающий персонал – для отправки на авианосце Cavour под командованием ВМС. Если операция будет операцией ВВС с возможным привлечением авиации ВМС, ВМС предложат тот же «пакет», чтобы перейти под командование ВВС

- сказал он.

Он поддерживает наличие двух баз также из-за соображений безопасности для находящихся там самолетов.

Если вы посмотрите на Украину, мы вернулись во времена холодной войны, когда рассредоточение баз спасало жизни

- заявил он.

ВВС Италии намерены использовать истребители F-35 для экспедиционных миссий, когда самолеты размещают на передовой базе с короткой взлетно-посадочной полосой. Военно-морские силы уже двигаются в данном направлении. Они уже отправили F-35B для подготовки совместных с ВВС миссий на итальянский остров Пантеллерия, а в прошлом году такой истребитель совершил тренировочный полет с борта авианосца Cavour.