От экскаваторов к танкам: как на "Уралмаше" вышел первый Т-34

Алексей Исаев — о впечатляющих результатах мобилизации промышленности СССР на примере одного из гигантов индустриализации

80 лет назад 22 сентября из ворот завода "Уралмаш" вышел первый танк Т-34, целиком созданный на этом предприятии. Это особенно впечатляет, если учесть, что Уралмашзавод (Уральский завод тяжелого машиностроения, "Уралмаш", УЗТМ) до лета 1941 года вообще не производил никакой продукции военного назначения и даже не имел мобилизационного плана и военной приемки на предприятии.

От общего назначения к военному

В период индустриализации страны завод "Уралмаш" в городе Свердловске на Урале строился специально для обслуживания нужд черной металлургии и подчинялся Наркомату тяжелого машиностроения. Зачастую саму индустриализацию 1930-х годов представляют как сугубо военное мероприятие с уклоном в строительство танковых, артиллерийских и авиационных заводов. Но на деле это было далеко не так. Тогда создавалась промышленность именно общего назначения, без которой, конечно, было немыслимо и существование военного производства. УЗТМ, в частности, сначала поручили выпуск крупных прокатных станов, шахтного и доменного оборудования. Помимо этого, завод выпускал мощные экскаваторы.

Однако начало Великой Отечественной войны заставило руководство СССР пересмотреть все довоенные планы. Во-первых, требовалось компенсировать большие потери боевой техники. Во-вторых, захват фашистами территорий в европейской части СССР создавал угрозу потери ключевых заводов военной промышленности. Компенсировать это (и то лишь частично) могла эвакуация части станков и оборудования подобных заводов на восток.

Как один из ответов на эти вызовы 12 сентября 1941 года создали специальную управленческую структуру — Наркомат танковой промышленности (НКТП). В его подчинение, помимо уже производивших бронетехнику предприятий, передали ряд гигантов индустрии, в том числе "Уралмаш" — 19 сентября. Руководил промышленным предприятием тогда Борис Музруков, которому не было еще и 40 лет. Сначала завод переориентировали на производство корпусов и башен для тяжелых танков КВ — их сборку осуществлял Челябинский тракторный завод (ЧТЗ). По существу, это была мобилизация предприятий для выпуска военной продукции. При этом если ЧТЗ еще до войны предполагалось привлечь к производству танков, что влекло некоторые технические особенности, то "Уралмаш" должен был решать все новые для него производственные задачи "с нуля".

Несмотря на высокий статус одного из лидеров советской промышленности, "Уралмаш" располагал массой специфического оборудования, не применимого к строительству танков (некоторые станки так и не были использованы за все время войны). Поэтому потребовалось спешно проводить значительную реконструкцию цехов, перестановку станочного парка с пополнением его большим количеством оборудования со стороны — главным источником стали эвакуированные заводы. В этом отношении Музрукову в каком-то смысле даже повезло, так как при Уралмашзаводе была создана центральная база эвакуированного оборудования для заводов Наркомата танковой промышленности. Все это позволило добиться успеха на новом поприще.

Переход к Т-34

Так с 17 марта 1942 года по постановлению Государственного комитета обороны (ГКО) №1459 "Уралмаш" начал производить корпуса и башни Т-34. В июле того же года Иосиф Сталин отстраняет наркома танковой промышленности Вячеслава Малышева и назначает вместо него успешного директора Кировского завода Исаака Зальцмана: главной претензией Сталина к Малышеву был срыв планов выпуска танков Т-34, ставших к тому времени основой танковых войск и наиболее боеспособным образцом советской бронетехники.

Положение Зальцмана осложнялось к тому моменту очевидной угрозой, нависшей над производством "тридцатьчетверок" в Сталинграде, — бои шли уже на дальних подступах к городу. Это и подвигает Зальцмана обратиться к Музрукову с предложением о производстве танков Т-34 на УЗТМ. Борис Музруков считал, что "Уралмашу" вполне по силам делать танк и целиком. 28 июля 1942 года принимается постановление ГКО № 2120, согласно которому УЗТМ должен был освоить полное производство Т-34.

Новый нарком Исаак Зальцман имел вполне осмысленный план реализации требований Сталина о наращивании выпуска танков. С "Уралмашем" слили эвакуированный в Свердловск московский завод №37, выпускавший легкие танки (производство легких танков на этом заводе свернули). Музруков же тем временем формирует сборочный цех на своем предприятии, устанавливает необходимое оборудование и оснастку, строит узкоколейные пути для перевозки танков в процессе сборки. Самой большой проблемой здесь стала большая загрузка литейных цехов. Тем не менее выход был найден —неожиданный и даже, я бы сказал, остроумный: вместо литья башни танка Т-34 решено было штамповать ее из 45-миллиметрового листа мощнейшим уникальным прессом с усилием 10 тыс. т. Такие башни стоили вдвое больше литых, но тогда стране нужны были танки любой ценой. Причем прочность у штампованной башни была даже выше, чем у литой. Штамповку УЗТМ на Т-34 с характерными скругленными углами можно, например, увидеть в кинофильме "Жаворонок" о подвиге советских танкистов в немецком тылу. Позднее "Уралмашу" было поручено производство и самоходных установок с орудием в неподвижной бронированной рубке, что решило проблему нехватки мощностей для литья башен.

Дальновидность решения

Первые пять танков Т-34К на "Уралмаше" были сданы военной приемке 21 сентября 1942 года. Уже на следующий день они покинули цеха завода и были отправлены в Красную армию. Темпы выпуска нарастали. В ноябре 1942 года на промышленном гиганте произвели 101 танк; всего же до конца 1942-го было произведено 267 Т-34.

Решение о привлечении "Уралмаша" к выпуску Т-34 оказалось более чем дальновидным: 23 августа 1942 года немецкие танки вышли к Волге, и производство "тридцатьчетверок" в Сталинграде остановилось. Однако благодаря задействованным в производстве Т-34 мощностям "Уралмаша" и челябинского "Танкограда" темп выпуска этих танков был сохранен. Это позволило укомплектовать танковые части для общего контрнаступления советских войск зимой 1942–1943 годов.

В связи с этим совсем неудивительно, что после войны успешно справившийся с труднейшими организационными и техническими задачами директор "Уралмаша" Борис Музруков был направлен на создание советского "ядерного меча": в 1947 году он стал директором комбината №817 (ныне предприятие "Маяк") в Челябинской области, где вырабатывали плутоний для ядерных зарядов. В последующем Борис Музруков стал одной из самых значимых фигур советского атомного проекта.