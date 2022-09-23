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ТАСС

Разработчик "Сармата" заявил, что ракета не имеет аналогов в мире

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Испытание баллистической ракеты "Сармат"
Испытание баллистической ракеты "Сармат".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Гендиректор Государственного ракетного центра им. В. П. Макеева Владимир Дегтярь отметил, что разработку "Сармата" поручили центру благодаря опыту, который был получен в ходе создания трех поколений ракетных комплексов.

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Оружия, сравнимого по возможностям с межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", в настоящий момент не существует нигде в мире. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Государственного ракетного центра им. В. П. Макеева (входит в Роскосмос) Владимир Дегтярь.

"Сармат" для ГРЦ - новый опыт, первая сухопутная ракета, не считая ракеты "Скад", принятой на вооружение 60 лет назад. Мы продолжили славные традиции нашего предприятия - на сегодняшний день равных этому оружию в мире нет", - заявил Дегтярь.

По словам гендиректора, деятельность центра вносит выдающийся вклад в обеспечение стратегической безопасности страны, создание лучших образцов ракетной техники. Он также напомнил, что ГРЦ им. В. П. Макеева разрабатывал ракетные комплексы "Синева" и "Лайнер", которые сейчас составляют основу морской компоненты ядерной триады России.

Дегтярь подчеркнул, что разработка "Сармата" была поручена ГРЦ Макеева благодаря опыту, который был получен в ходе создания трех поколений ракетных комплексов, восьми базовых ракет и 16 их модернизированных вариантов, которые на протяжении десятилетий составляют основу морских стратегических ядерных сил нашей страны.

МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, изготовителем является завод "Красмаш" (оба предприятия входят в Роскосмос). По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира.

Первый пуск МБР "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГРЦ им. Макеева
Красмаш
Роскосмос
Проекты
Плесецк
Ядерный щит
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