Генеральный конструктор ГРЦ Макеева Дегтярь: "Сармат" обесценит все наработки НАТО

ЦАМТО, 22 сентября. Новейшая МБР "Сармат" обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений, заявил в интервью "РИА Новости" генеральный директор, генеральный конструктор АО "ГРЦ Макеева" (предприятие-разработчик) академик РАН Владимир Дегтярь.

"Сармат" обесценит все наработки НАТО. Его уникальность не только в непревзойденных летно-технических характеристиках, но и в особенности их достижения: в используемых научно-технических решениях при его разработке и современных технологиях при его создании", – сказал В.Дегтярь.

Он уточнил, что уже на этапе эскизного проектирования, а затем и при разработке рабочей конструкторской документации создатели ракеты увидели, что большинство основополагающих технических решений, которые были приняты при разработке морских ракет, можно масштабировать и применить в "Сармате", масса и габариты которого в пять раз превышают массу и габариты его морских прототипов.

"Это позволило нам, во-первых, обеспечить его уникальные летно-технические характеристики и, во-вторых, сократить сроки разработки без потери надежности ряда систем и агрегатов ракеты", – подчеркнул генконструктор.

Боевые блоки МБР "Сармат" сложно обнаружить в полете, а их точную траекторию просчитать невозможно, отметил В.Дегтярь.

"Сармат" оснащен специальными средствами, затрудняющими обнаружение его боевых блоков при полете в атмосфере Земли и вне ее, что не позволяет сделать точный прогноз их траекторий для наведения ракет ПРО", – сказал "РИА Новости" В.Дегтярь.

"Сармат" – самая мощная МБР в мире, обладающая наибольшей дальностью поражения целей, что позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.

Как напоминает агентство, первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке, то есть на расстояние более 6,7 тыс. км.

По завершении программы испытаний "Сармат" поступит на вооружение РВСН. Первым на новый комплекс будет перевооружен головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае. "Сармат" заменит ракеты "Воевода".

У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отмечали в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" был подписан на форуме "Армия-2022".