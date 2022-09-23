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ТАСС

В Минобороны России рассказали об обмене пленными с Украиной

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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник изображения: Михаил Терещенко/ТАСС

В Россию доставили 55 военных ВС РФ, ЛНР и ДНР, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Более 50 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность", - сказал он.

Конашенков также уточнил, что военнослужащие сейчас находятся в медицинских учреждениях Минобороны России. "Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - сказал генерал. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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Конашенков Игорь
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