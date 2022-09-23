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Военное обозрение

Axios: Киев призывает Тель-Авив поделиться информацией об ирано-российском военном сотрудничестве

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Источник изображения: topwar.ru

Как передаёт американский новостной сайт Axios, киевские власти обратились к Тель-Авиву с просьбой поделиться с ними разведывательными данными о военном сотрудничестве Ирана с Россией. При этом издание ссылается на высокопоставленных израильских чиновников.

Особенное беспокойство Киева вызывает информация о якобы использовании российской стороной в зоне конфликта беспилотников Shahed-136 иранского производства.

Axios сообщает, что украинские власти предложили также Израилю организовать специальный диалоговый канал по проблемам Ближнего Востока. Правда, не понятно, чем тут может помочь Киев с его нулевым влиянием в регионе.

По данным издания все эти вопросы обсуждались на недавней встрече в Киеве главы Евро-Азиатского отдела МИД Израиля Симоны Гальперин с спецпредставителем Украины по Ближнему Востоку и Северной Африке Максимом Субхом. Украинская сторона попросила Израиль поддержать антироссийские санкции и предоставить Киеву военную помощь.

Как утверждает киевский режим, БПЛА Shahed-136 были замечены в боях под Купянском в середине сентября. Как считают американские эксперты, эти дроны-камикадзе являются трудной мишенью для средств ПВО. Американские военные не раз сталкивались с ними в Ираке.

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