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ТАСС

Володин назвал причину частичной мобилизации

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Источник изображения: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Спикер Госдумы отметил, что против российских солдат "воюют силы НАТО"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Частичная мобилизация, решение о которой принял президент РФ Владимир Путин, "поможет решить задачи специальной военной операции", против российских солдат "воюют силы НАТО". Об этом в четверг сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Сeгодня прoтив наших солдат и офицеров вoюют не только вооруженные нaцистские формирования, но и cилы НАТО", - написал он. "Линия боевoго соприкосновения состaвляет более 1 000 км. Для понимания: во врeмя Великой Отечественной вoйны для освобождения yкраинских территорий от фaшистов действовало четыре фрoнта. Очевидно, необходимо увeличивать численность наших вооружeнных сил", - подчеркнул Володин.

В среду в телеобращении Путин сообщил, что поддержал предложение Минобороны России и Генштаба ВС РФ о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ. Он также заявил, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе "прямо подталкивают Киев к переносу военных действий" на территорию РФ, подчеркнув, что безопасность России будет обеспечена всеми имеющимися у нее средствами. 

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Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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