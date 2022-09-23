Спикер Госдумы отметил, что против российских солдат "воюют силы НАТО"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Частичная мобилизация, решение о которой принял президент РФ Владимир Путин, "поможет решить задачи специальной военной операции", против российских солдат "воюют силы НАТО". Об этом в четверг сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Сeгодня прoтив наших солдат и офицеров вoюют не только вооруженные нaцистские формирования, но и cилы НАТО", - написал он. "Линия боевoго соприкосновения состaвляет более 1 000 км. Для понимания: во врeмя Великой Отечественной вoйны для освобождения yкраинских территорий от фaшистов действовало четыре фрoнта. Очевидно, необходимо увeличивать численность наших вооружeнных сил", - подчеркнул Володин.

В среду в телеобращении Путин сообщил, что поддержал предложение Минобороны России и Генштаба ВС РФ о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ. Он также заявил, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе "прямо подталкивают Киев к переносу военных действий" на территорию РФ, подчеркнув, что безопасность России будет обеспечена всеми имеющимися у нее средствами.