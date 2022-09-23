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Известия.ru

Разработчик «Сармата» заявил о его способности обесценить все наработки НАТО

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images

Баллистическая ракета «Сармат» гарантирует сохранение мира в сложившихся геополитических реалиях, заявил гендиректор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь в четверг, 22 сентября.

Он также отметил в беседе с «РИА Новости», что «Сармат» обесценит все наработки НАТО.

«Его уникальность не только в непревзойденных летно-технических характеристиках, но и в особенности их достижения: в используемых научно-технических решениях при его разработке и современных технологиях при его создании», — подчеркнул Дегтярь.

Отмечается, что ракетный комплекс обеспечен уникальными летно-техническими характеристиками, также уменьшены сроки разработки без потери надежности ряда систем и агрегатов ракеты.

Сообщается, что «Сармат» может навестись на цель даже после попадания в него ракеты противоракетной обороны (ПРО).

Кроме того, Дегтярь назвал новую российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Сатаной» в квадрате».

«После завершения испытаний и принятия на вооружение «Сармат» заменит ракетный комплекс «Воевода», который в классификации НАТО неслучайно носит название «Сатана» и присутствие которого в сухопутной компоненте ядерной триады очень беспокоит НАТО. Эксперты НАТО уже назвали «Сармат» «Сатаной-2» — я бы назвал его «Сатана» в квадрате», — подчеркнул он.

16 августа заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь подписали контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

Китайские эксперты 20 июля оценили возможности ракетного комплекса «Сармат». Специалисты считают, что система способна одним ударом уничтожить половину территории США. Они также выразили мнение, что в настоящее время «Сармат» является сильнейшим стратегическим оружием на Земле.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня объявил, что первый ракетный комплекс встанет на боевое дежурство в конце этого года. До того, 20 апреля, Россия успешно провела испытательный пуск «Сармата».


«Сармат» относится к новому виду оружия, которое не подпадает под существующие договоры о контроле над вооружениями. Комплекс придет на смену стратегической ракете шахтного базирования РС-20В «Воевода».

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