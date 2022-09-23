Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" во время спецоперации

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.

В Минобороны России подчеркнули, что Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике украинских войск.

"По данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки своих сил. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" нанесли удар по военным объектам ВСУ", - сообщило Минобороны РФ в описании к видео.

В министерстве также пояснили, что на дивизионы РСЗО "Смерч" возложены задачи по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры противника. Расчеты РСЗО "Смерч" выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлы связи, средства противовоздушной обороны и "другие важные цели, находящиеся на большом удалении".

"Мы способны поражать выявленные объекты на дальности до 70 и даже до 90 километров. "Смерч" получает задачу, когда вскрываются какие-то резервы противника… Все, что нам необходимо, – это получить данные от разведки, и соответственно, нанести удар. Работали по танковому взводу, который должен был прорвать оборону. И были получены координаты, и нанесен своевременный удар. В башню танка попал. Объективный контроль происходит. Те люди, которые кидают нам цель, именно наводчики. Идет видеозапись с дрона или из укрытия. И вот объективный контроль. Показывали потом видеозапись, где танк поднимает башню, и прямо в него попадает снаряд", - рассказал на видео начальник расчета боевой машины РСЗО "Смерч" Николай.