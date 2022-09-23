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Столтенберг: НАТО обсуждает пополнение запасов оружия, истощенных из-за поставок Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

ЦАМТО, 22 сентября. НАТО обсуждает с оборонными предприятиями ускорение производства для пополнения запасов оружия и боеприпасов, значительно сократившихся из-за беспрецедентных поставок Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в видео-интервью Reuters.

"НАТО, государства-члены находятся в тесном контакте с оборонной промышленностью по вопросу ускорения темпов производства, поставок больших объемов оружия и боеприпасов, так как нам надо пополнять наши склады для обеспечения обороны всей территории НАТО, а также для того, чтобы иметь возможность поддерживать Украину", – сказал генсек.

По его словам, страны НАТО, прежде всего США, оказали беспрецедентную поддержку Украине, из-за чего собственные запасы альянса сократились. Генсек также сообщил, что проводит соответствующие встречи с государствами-членами альянса и с представителями оборонной промышленности.

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