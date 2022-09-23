Бывший премьер Италии призвал к переговорам с РФ для недопущения разрастания конфликта

Джузеппе Конте убежден, что "каналы для построения мира есть всегда"

РИМ, 22 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии, лидер "Движения "5 звезд" Джузеппе Конте настаивает на дипломатических усилиях для начала переговорного процесса по украинскому урегулированию, в котором, по его мнению, заинтересованы все стороны, включая РФ. Как он заявил в опубликованном в четверг интервью в газете La Stampa, Италии должна принадлежать ведущая посредническая роль в североатлантическом альянсе.

"Мирные переговоры требуют больших дипломатических усилий. Они [переговоры] выгодны и [президенту РФ Владимиру] Путину. И мы должны руководствоваться этим", - считает Конте. Он убежден, что "каналы для построения мира есть всегда". "Проблема, что эта перспектива, как кажется, по непонятным причинам была отброшена, и даже внутри ЕС я не вижу реального убеждения в том, что только диалог - верное направление", - отметил Конте. Он усматривает в действиях правительства Марио Драги слишком преданное следование линии, навязываемой Вашингтоном, вместо того, чтобы "направлять североатлантическую стратегию на переговорное решение". "Италия должна играть центральную роль в дипломатических усилиях внутри североатлантического альянса", - добавил политик,

Он признает, что стратегические интересы Европы и США далеко не всегда синхронны, а от военных действий в центре Европы страдают европейские граждане. "Очень рискованно думать, что власть Путина падет или, что он может быть побежден военными методами. Нам нужна политическая победа, которая будет учитывать интересы украинцев и гарантировать стабильный мир", - указал Конте.

Ранее он неоднократно высказывался против новых поставок оружия Киеву. Он также указал, что "стратегия западных лидеров подталкивает рост напряжения", а президент Украины Владимир Зеленский "принимает логику военной эскалации".

Возглавляемое им "Движение", составлявшее основу правящих коалиций на протяжении последнего срока работы последнего созыва парламента, может стать третьей партией по числу полученных голосов на парламентских выборах 25 сентября. Вероятнее всего, оно останется в оппозиции, однако не входя в новый альянс с левоцентристской Демократической партией, которая может уступить правоцентристской коалиции.