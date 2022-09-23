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ЦАМТО

В Тейковское ракетное соединение РВСН поступит станция комплексной очистки воды СКО-10К

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СКО-10 «Гигиена»
Станция очистки воды СКО-10 «Гигиена».
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 22 сентября. До конца года в Тейковское ракетное соединение РВСН (Ивановская область) поступит станция комплексной очистки воды СКО-10К "Гигиена".

Специальное оборудование станции смонтировано на базе автомобиля КамАЗ-6350 и включает в себя блоки очистки, опреснения и обеззараживания воды, электронасосы, вспомогательное оборудование.

Станция предназначена для очистки воды от естественных загрязнений и способна добывать чистейшую питьевую воду из любого открытого природного или искусственного водоема, в том числе реки, озера или пруда, а также колодца и скважины.

СКО-10К применяется для очистки воды от механических частиц, взвесей, обеззараживает от бактерий и вирусов и обезвреживает от ядовитых веществ органического происхождения.

Важной особенностью станции является наличие линии по расфасовке воды в мелкую пластиковую тару для индивидуального обеспечения военнослужащих питьевой водой.

Специальное оборудование станции СКО-10К способно в полном объеме круглосуточно обеспечить чистой водой свыше 1000 военнослужащих в полевых условиях.

Станции СКО-10К поставлены в Козельское, Йошкар-Олинское и Барнаульское ракетные соединения РВСН, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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