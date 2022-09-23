В Чили доставлена первая партия ББМ NZLAV

ЦАМТО, 22 сентября. В порт Сан-Антонио (Чили) доставлена первая партия легких бронемашин NZLAV с колесной формулой 8x8, которые были закуплены для морской пехоты Чили из состава ВС Новой Зеландии.

Как сообщает Defensa.com, сразу после доставки техника была отправлена в расположение экспедиционной амфибийной бригады морской пехоты, размещенной в форте "Агуайо". В настоящее время морская пехота Чили оснащена 45 разведывательными машинами FV101 "Скорпион".

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2022 года командование Вооруженных сил Новой Зеландии объявило о продаже командованию ВМС Чили 22 легких бронированных машин NZLAV из числа избыточных вооружений. Стоимость продажи составляет 19,855 млн. долл. Техника будет применяться Корпусом морской пехоты Чили. Бронемашины должны быть отправлены в Чили двумя партиями: одна в 2022 году, вторая – в 2023 году.

ВС Новой Зеландии приобрели 105 бронемашин NZLAV у компании General Dynamics Land Systems Canada при посредничестве Канадской коммерческой корпорации в 2003 году. Одна ББМ была списана из-за серьезных повреждений в Афганистане, еще одна применяется в Канаде в качестве испытательной машины. В 2010 году новозеландское правительство приняло решение рассмотреть варианты продажи около трети из 103 бронемашин NZLAV. В 2012 году правительство решило выставить на продажу 20 бронемашин. Позднее, в 2019 году, это число возросло до 30 ед. Оставшиеся 73 ББМ NZLAV продолжат эксплуатироваться в составе ВС Новой Зеландии.

Переговоры о продаже 22 бронемашин ВМС Чили продолжались более двух лет. Для ее реализации требовалось согласие ряда иностранных государств.

Бронемашины LAV-3 (NZLAV) оснащены двигателем Caterpillar 3126 мощностью 350 л.с., гидропневматической подвеской, развивают скорость до 100 км/ч. Их основным вооружением является автоматическая пушка Alliant M242 "Бушмастер" под боеприпас калибра 25x137 мм.