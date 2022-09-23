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ТАСС

Разработчик "Сармата" заявил об оснащении ракеты современными маневрирующими боезарядами

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Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Как отметил гендиректор Государственного ракетного центра им. В.П. Макеева Владимир Дегтярь, межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет выйти из шахты при любых условиях

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" оснащена маневрирующими боезарядами. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Государственного ракетного центра им. В.П. Макеева (входит в Роскосмос) Владимир Дегтярь.

"Сармат" оснащен самыми современными маневрирующими боезарядами", - заявил Дегтярь.

По словам гендиректора предприятия, уникальность "Сармата" в непревзойденной скорости, рекордной дальности, высочайшей точности стрельбы и полной неуязвимости при преодолении системы противоракетной обороны.

Как уточнил Дегтярь, межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет выйти из шахты при любых условиях. "По своим предельным на сегодняшний день характеристикам ракета выйдет из шахты при любых условиях и гарантированно выполнит свою задачу, несмотря ни на что - такая высокая надежность заложена в данный ракетный комплекс", - заявил Дегтярь. В июне он сообщал ТАСС, что шахта для "Сармата" - сложное инженерное сооружение, которое гарантирует сохранность ракеты как при попадании обычным высокоточным оружием, так и ядерным.

По словам гендиректора предприятия, "Сармат" является венцом ракетной техники, созданным кооперацией предприятий во главе с ГРЦ. Новейший ракетный комплекс в течение 40-50 лет будет надежно обеспечивать безопасность России от внешних угроз, считает Дегтярь. "И в сегодняшних сложных геополитических условиях это наш надежный щит, главный фактор ядерного сдерживания и гарантия сохранения мира", - добавил он.

Гендиректор предприятия напомнил, что "Сармат" придет на смену комплексу "Воевода", который был создан в СССР. При этом новая ракета, подчеркнул Дегтярь, является не аналогом, а МБР нового поколения, обладающей колоссальными тактико-техническими характеристиками. "Именно поэтому его уже окрестили "инженерным чудом" и "венцом ракетной техники", - пояснил Дегтярь.

МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, изготовителем является завод "Красмаш" (оба предприятия входят в Роскосмос). По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира.

Первый пуск МБР "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГРЦ им. Макеева
Красмаш
Роскосмос
Проекты
Плесецк
Ядерный щит
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