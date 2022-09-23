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ЦАМТО

Производственники ОАК ознакомились с передовыми практиками авиазаводов в Комсомольске-на-Амуре

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Стенд с производственным планом Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ - филиала ПАО "Компания "Сухой") на 2020-2024 годы. Комсомольск-на-Амуре, 12.08.2020
Стенд с производственным планом Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ - филиала ПАО "Компания "Сухой") на 2020-2024 годы. Комсомольск-на-Амуре, 12.08.2020.
Источник изображения: кадр из видео пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края (via Red Samovar @Strike_Flanker / twitter.com/Strike_Flanker )

ЦАМТО, 22 сентября. В Комсомольске-на-Амуре на базе производственных площадок ПАО "ОАК" (входит в Госкорпорацию Ростех) завершилась стажировка действующих руководителей производственного блока, кадрового резерва и высококвалифицированных специалистов предприятий группы ОАК.

Стажировка проходила с 19 по 21 сентября. В ней приняли участие представители предприятий ОАК из Москвы, Жуковского, Таганрога, Воронежа, Нижнего Новгорода, Луховиц, Казани, Ульяновска, Калязина и Комсомольска-на-Амуре.

Поездке в Комсомольск-на-Амуре предшествовала актуализация системных знаний в области передовых практик управления производством, а также в разработке и реализации проектов. Часть производственников прошла курс "Управление современным производством" на площадке МГТУ им. Н.Э.Баумана, другая часть – курс "Развитие производства для достижения технологического лидерства" в Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого.

В течение двух дней в Комсомольске-на-Амуре участники стажировки посетили цеха филиала ПАО "ОАК" – КнААЗ им. Ю.А.Гагарина и Производственный центр в г.Комсомольске-на-Амуре Филиала ПАО "Корпорация "Иркут" "Региональные самолеты", где познакомились с производством, узнали, как решаются общие для авиастроения проблемы.

Участникам стажировки рассказали о передовых практиках системы управления качеством, развитии цифровых технологий, и, в частности о внедрении дополненной реальности в авиастроении, сервисном подходе в работе кадровой службы, достижениях и перспективах развития производственной системы и многом другом.

Программа стажировки предоставила уникальную возможность для обмена опытом, лучшими практиками и передовыми технологиями работы в рамках совместной кооперации предприятий Группы ОАК.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Компании
КнААЗ Гагарина
ОАК
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