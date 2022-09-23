Производственники ОАК ознакомились с передовыми практиками авиазаводов в Комсомольске-на-Амуре

ЦАМТО, 22 сентября. В Комсомольске-на-Амуре на базе производственных площадок ПАО "ОАК" (входит в Госкорпорацию Ростех) завершилась стажировка действующих руководителей производственного блока, кадрового резерва и высококвалифицированных специалистов предприятий группы ОАК.

Стажировка проходила с 19 по 21 сентября. В ней приняли участие представители предприятий ОАК из Москвы, Жуковского, Таганрога, Воронежа, Нижнего Новгорода, Луховиц, Казани, Ульяновска, Калязина и Комсомольска-на-Амуре.

Поездке в Комсомольск-на-Амуре предшествовала актуализация системных знаний в области передовых практик управления производством, а также в разработке и реализации проектов. Часть производственников прошла курс "Управление современным производством" на площадке МГТУ им. Н.Э.Баумана, другая часть – курс "Развитие производства для достижения технологического лидерства" в Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого.

В течение двух дней в Комсомольске-на-Амуре участники стажировки посетили цеха филиала ПАО "ОАК" – КнААЗ им. Ю.А.Гагарина и Производственный центр в г.Комсомольске-на-Амуре Филиала ПАО "Корпорация "Иркут" "Региональные самолеты", где познакомились с производством, узнали, как решаются общие для авиастроения проблемы.

Участникам стажировки рассказали о передовых практиках системы управления качеством, развитии цифровых технологий, и, в частности о внедрении дополненной реальности в авиастроении, сервисном подходе в работе кадровой службы, достижениях и перспективах развития производственной системы и многом другом.

Программа стажировки предоставила уникальную возможность для обмена опытом, лучшими практиками и передовыми технологиями работы в рамках совместной кооперации предприятий Группы ОАК.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".