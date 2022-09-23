В Киеве заявили, что оборонные компании США тестируют новейшее оружие на Украине

Заряжание украинскими военнослужащими американского 155-мм управляемого артиллерийского снаряда M982 Excalibur Increment Ia-2 (о чем свидетельствует маркировка DA45) в 155-мм буксируемую гаубицу М777, сентябрь 2022 года. Снаряды модификации.

ЦАМТО, 22 сентября. Оборонные компании США могут использовать конфликт на Украине для испытания своих пилотных проектов, и ряд фирм уже этим занимаются.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Military Times со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова.

Как напоминает агентство, министр обороны Украины Алексей Резников в июле заявил, что его страна превратилась в "испытательный полигон", и пригласил производителей западных вооружений протестировать их новую продукцию на поле боя против России. Помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил ранее сообщил, что альянс использует конфликт на Украине для определения возможностей внедрения высоких технологий в сферу обороны.

"Если у вас есть какие-то идеи или некоторые пилотные проекты, которые нужно испытать перед массовым производством, вы можете послать их нам, и мы объясним, что нужно делать", – сказал В.Гаврилов на конференции американской национальной оборонной промышленной ассоциации в Техасе.

По словам замминистра, оружие, проверенное конфликтом на Украине, будет легко продать.

Он сообщил, что ряд компаний уже передал Киеву "еще не выпущенное" оборудование, в частности технологии против беспилотников и для защиты от помех.

"И они возвращаются с продуктом, который конкурентоспособен на рынке, потому что он был протестирован в зоне боевых действий", – добавил он.