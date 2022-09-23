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ЦАМТО

Новая партия истребителей Су-57 в ближайшее время будет поставлена ВКС России

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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Источник изображения: Евгений Биятов/РИА "Новости"

ЦАМТО, 22 сентября. Генеральный директор Госкорпорации Ростех посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А.Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации, где в настоящий момент идет сборка истребителей Су-57.

На предприятии ведутся работы по наращиванию выпуска этих самолетов в рамках контракта между ОАК и Минобороны РФ, новая партия истребителей в ближайшее время будет поставлена в войска.

Нарастить выпуск истребителей пятого поколения на КнААЗ планируют за счет внедрения современных методов производства, строительства новых объектов и закупки современного оборудования. На предприятии создана поточная линия в цехах окончательной сборки. Опыт внедрения такого технологического подхода при производстве самолетов предыдущего поколения обеспечил сокращение цикла изготовления изделий на 30%. Разработан проект по внедрению элементов дополненной реальности, который повысит точность технологических операций и сократит длительность их выполнения.

Также введен в строй холодильный центр для нанесения специальных покрытий, снижающих заметность самолета, изготовлено около 300 специальных стендов и пультов для испытаний Су-57, закуплено высокоточное оборудование, позволяющее повысить качество и сократить время изготовления деталей.

"В этом году ВКС России получат новые истребители Су-57, они находятся в высокой степени готовности, а в дальнейшем темпы производства этих истребителей будут увеличены. Мы понимаем, насколько важна эта работа, поэтому для наращивания производства Су-57 завод активно расширяется и модернизируется. На данный момент КнААЗ загружен заказами до 2028 года", – сказал Сергей Чемезов.

В августе на предприятии были заложены новые объекты для отработки систем и оборудования истребителей. В первую очередь, будут построены эллинг отработки бортового радиоэлектронного оборудования, топливный бокс и обновленная моторно-испытательная станция, которые примут первые самолеты уже во второй половине 2023 года. В перспективе на предприятии будут построены новый корпус для Су-57 на летно-испытательной станции, третья очередь гальванического производства. Также будет проведена реконструкция мощностей под механообработку и термообработку.

"Для обеспечения растущей производственной программы нам необходимо дополнительно привлекать кадры. Мы создаем условия, чтобы специалисты и рабочие приходили на наши предприятия, и повышаем заработную плату. На КнААЗ проведена поэтапная индексация тарифов и окладов в общей сложности на 24 проц. Сегодня средняя заработная плата на предприятии у производственных рабочих составляет 84 тыс. руб. Наша цель – обеспечить средний уровень зарплаты на предприятиях ОАК выше средней по городу размещения минимум на 10%, – сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. – Вместе с региональными властями мы реализуем программы улучшения условий труда и жизни наших сотрудников. В 2022 году в бюджеты Хабаровского края и г. Комсомольска-на-Амуре наш крупнейший завод, КнААЗ, перечислил налогов на сумму 2,5 млрд руб."

Су-57 – многоцелевой истребитель пятого поколения. Создан с применением технологий малозаметности, может нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками, оснащен передовой электроникой. В конструкции планера широко применены композитные материалы. Совершил первый полет в 2010 году. Контракт на поставку нескольких десятков Су-57 ВКС России был заключен в рамках форума "Армия-2019".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
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Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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