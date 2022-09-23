NYT: Президент РФ переводит войну в оборонительную, а оборонительные войны Россия выигрывала

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Американское издание The New York Times вышла с аналитическим материалом, в котором говорится, что «российский президент переосмыслил вооружённый конфликт на Украине». Автор материала пишет, что результат такого переосмысления связан с посланием со стороны Путина о том, что этот конфликт может выйти за пределы Украины.

В статье говорится, что дальнее давление на Россию с целью критически её ослабить или победить, может привести к необратимым последствиям. И эти последствия – реальное ядерное противостояние.

Автор пишет, что «президент России Владимир Путин, загнанный в угол, становится намного опаснее».

Из статьи:

Проводя мобилизацию, Путин меняет статус войны, делая её оборонительной. А Россия свои оборонительные войны против Наполеона и Гитлера выиграла. Путин сделал важный психологический ход, превратив вооружённое противостояние именно в оборонительное для России.

В NYT указывается на то, что речь Путина от 21 сентября ещё больше обостряет для Запада вопрос о том, как далеко можно зайти в оказании военной помощи Киеву. Автор однозначно заявляет, что эта военная помощь уже достигла таких масштабов, что дальнейшее её увеличение может быть, разве что, за счёт отправки наземных войск НАТО. Но это однозначно приведёт к ядерному конфликту.

NYT:

Началась игра с балансированием на грани большой войны. Вашингтон и Москва пытаются перехитрить друг друга по мере роста градуса накала.

Американский автор пишет, что большой ошибкой являлось бы считать, что преимущество Украины и её союзников сегодня надёжно и однозначно. В этом плане «развязка войны кажется всё более далёкой перспективой, а её отголоски отдают крайней степенью опасности».