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РИА Новости

Минобороны показало кадры с захваченной украинской бронетехникой

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Украинский военнослужащий в башне бронемашины
Украинский военнослужащий в башне бронемашины.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukasky

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в зоне проведения военной операции на Украине.

В боях военнослужащие заполучили БТР-ЗУ украинского производства, дооборудованный иностранным вооружением, а также БМП-2, поставленную из стран Восточной Европы.



"(Украинские военнослужащие. — Прим. ред.) БТР, бежав, оставили там одежду, куртки, то есть как трусы. На сегодняшний день спокойно восстанавливаем, осваиваем, готовимся применять его в бою", — рассказал наводчик-оператор Артем.

По словам заместителя командира батальона по имени Александр, только в первый день боев он лично уничтожил пять боевых машин пехоты и один МТЛБ.

Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью Владимир Путин назвал освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
БМП-2
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Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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