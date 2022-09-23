Минобороны показало кадры с захваченной украинской бронетехникой

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в зоне проведения военной операции на Украине.

В боях военнослужащие заполучили БТР-ЗУ украинского производства, дооборудованный иностранным вооружением, а также БМП-2, поставленную из стран Восточной Европы.

"(Украинские военнослужащие. — Прим. ред.) БТР, бежав, оставили там одежду, куртки, то есть как трусы. На сегодняшний день спокойно восстанавливаем, осваиваем, готовимся применять его в бою", — рассказал наводчик-оператор Артем.

По словам заместителя командира батальона по имени Александр, только в первый день боев он лично уничтожил пять боевых машин пехоты и один МТЛБ.

Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью Владимир Путин назвал освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.