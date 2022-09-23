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В США рассказали о разработке перехватчика гиперзвуковых ракет

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Glide Phase Interceptor.
Glide Phase Interceptor.
Источник изображения: Raytheon

Американская компания Raytheon заявила о начале предварительного проектирования боеприпаса для защиты от гиперзвуковых ракет. Перехватчик разрабатывают в рамках программы Агентства по противоракетной обороне США Glide Phase Interceptor (GPI). Об этом сообщает Breaking Defense.

Отмечается, что к предварительному проектированию приступили после завершения этапа анализа требований программы. «У нас есть четкое понимание требований, и мы готовы продолжить разработку GPI», — отметил президент Raytheon Missiles & Defense по стратегической противоракетной обороне Тэй Фитцджеральд.

Raytheon работает над боеприпасом, который позволит перехватывать гиперзвуковые ракеты на этапе планирования. Противоракету корабельного базирования интегрируют в боевую информационно-управляющую систему Baseline 9 Aegis, которая будет отслеживать ракеты противника.

Ранее издание Defense News сообщило, что Испания и Германия начали работу над гиперзвуковым перехватчиком в рамках программы European Hypersonic Defense Interceptor.

В июле стало известно, что над программой Glide Phase Interceptor будут работать компании Raytheon и Northrop Grumman. Пентагон планирует найти средства уничтожения ракет, летящих со скоростью более пяти чисел Маха.

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