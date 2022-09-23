В КТРВ заявили, что оснащение ракетой Х-69 сильно повышает эффективность авиакомплекса

Генеральный директор корпорации Борис Обносов отметил, что ракета имеет сечение прямоугольной формы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Оснащение многофункциональной авиационной крылатой ракетой Х-69 позволяет сохранить малозаметность самолета-носителя и увеличить боекомплект, благодаря чему значительно повышает эффективность авиационного комплекса в целом. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Герой России Борис Обносов.

"Оснащение самолетов-носителей ракетами X-69 позволяет значительно увеличить эффективность авиационного комплекса в целом за счет сохранения малозаметности самолета-носителя и увеличения боекомплекта", - сказал он.

Обносов отметил, что ракета имеет сечение прямоугольной формы. "В нашем случае это позволяет во внутренний отсек загрузить максимальное количество изделий", - сказал он.

Х-69 предназначена для поражения широкой номенклатуры наземных стационарных целей с известными до пуска координатами. Оснащена комбинированной системой навигации и автоматического управления, максимальную дальность полета составляет до 290 км. Может размещаться как на внешних подвесках, так и во внутренних отсеках вооружения.

Ракета Х-69 разработана в Государственном машиностроительном конструкторском бюро "Радуга" им. А.Я. Березняка (входит в состав КТРВ) - на предприятии, специализирующемся на создании высокоточного ракетного оружия. Впервые ракета продемонстрирована в рамках международного форума "Армия-2022".