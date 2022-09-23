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ТАСС

Глава КТРВ рассказал о возможностях первой российской электрической торпеды

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Экспозиция морского оружия КТРВ на МВМС-2021
Экспозиция морского оружия КТРВ на МВМС-2021.
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Она уже поступает на вооружение

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Первая российская электрическая торпеда ЭТ-1Э обладает высокими транспортными характеристиками и может работать в любой части Мирового океана, даже подо льдом. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор КТРВ Герой России Борис Обносов.

Испытания первой российской электрической торпеды ЭТ-1Э завершились несколько лет назад, она уже поступает на вооружение. "К достоинствам ракеты можно отнести высокие транспортные характеристики (скорость хода, дальность хода), возможность использования в любых районах Мирового океана, в том числе в мелководных районах и подо льдом в Арктике и Антарктике, плавную регулировку скорости хода, малошумность, возможность последующей модернизации конструкции и программного обеспечения", - рассказал он.

Новая электрическая торпеда ЭТ-1Э может поражать любые надводные и подводные цели, стационарные морские и береговые объекты на максимальном расстоянии до 18 км во всех акваториях Мирового океана в сложной помеховой обстановке, в том числе на мелководье и подо льдом. Имеет скорость хода от 30 до 50 узлов. Главное ее преимущество - бесшумность и скрытность, засечь ее на дальних рубежах практически невозможно. ЭТ-1Э может применяться с подводных лодок с торпедными аппаратами калибра 534 мм, оснащенных агрегатами электроразрывного ввода данных.

Торпеда разработана в Государственном научно-производственном предприятии "Регион" (в составе КТРВ), являющимся крупнейшим российским разработчиком морского торпедного и авиационного бомбового вооружения.

КТРВ была образована на основании указа президента РФ от 24 января 2002 года. Специализируется на производстве высокоточных ракет, управляемых бомб и комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базирования. В 2021 году указом президента РФ Борису Обносову было присвоено звание Героя России за "значительный вклад в укрепление обороноспособности страны". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
Арктика
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